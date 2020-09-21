Если "горячая вода" совсем не горячая: в Минюсте ответили на жалобы граждан

В ведомстве обратили внимание на то, что температура воды должна быть в пределах 50 – 75°С.

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. В последнее время жители столичных многоквартирных домов начали жаловаться на то, что с началом похолодания температура горячей воды стала снижаться.

В Министерстве юстиции дали разъяснении по этому вопросу.

"Согласно законодательству, при снабжении централизованными системами горячего водоснабжения в жилых помещениях многоквартирных домов, температура горячей воды в местах водозабора должна быть в пределах 50–75°С", — пояснили в ведомстве.

При это в Минюсте подчеркнули: за каждые 3°С отступления от допустимых отклонений размер платы снижается на 0,1%.

Если температура в точке забора будет ниже 40°С, оплата потребленной воды будет производится за услуги питьевого водоснабжения.