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Если "горячая вода" совсем не горячая: в Минюсте ответили на жалобы граждан

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200921/15020863/Esli-goryachaya-voda-sovsem-ne-goryachaya-v-Minyuste-otvetili-na-zhaloby-grazhdan.html

В ведомстве обратили внимание на то, что температура воды должна быть в пределах 50 – 75°С.

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. В последнее время жители столичных многоквартирных домов начали жаловаться на то, что с началом похолодания температура горячей воды стала снижаться.

В Министерстве юстиции дали разъяснении по этому вопросу.

"Согласно законодательству, при снабжении централизованными системами горячего водоснабжения в жилых помещениях многоквартирных домов, температура горячей воды в местах водозабора должна быть в пределах 50–75°С", — пояснили в ведомстве.

При это в Минюсте подчеркнули: за каждые 3°С отступления от допустимых отклонений размер платы снижается на 0,1%.

Если температура в точке забора будет ниже 40°С, оплата потребленной воды будет производится за услуги питьевого водоснабжения.

Теги:
Ташкент, Минюст Узбекистана, горячая вода, вода



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