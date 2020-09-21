В Минкульте потребовали объяснений за снос исторического здания в Самарканде

Если снос исторического объекта был осуществлен со стороны хокимията Самарканда и не был согласован, то городские власти должны взять на себя ответственность за снос и причастные лица должны понести наказание за содеянное.

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Министерство культуры опубликовало на своем сайте официальное требование объяснений от хокимията Самарканда за снос исторического здания на улице Амира Темура.

В городской администрации пошли на такой шаг, несмотря на заключение экспертного совета Департамента культурного наследия о том, что данный объект является частью исторической фоновой застройки, хотя и был исключен из списка объектов наследия в 2010 году.

В Министерстве культуры пообещали обратиться в Генпрокуратуру с запросом на проведение расследования - почему некоторые исторические объекты были исключены из соответствующего реестра в 1990-2000-е годы.

В настоящее время Генеральная прокуратура изучает деятельность всех областных инспекций Департамента культурного наследия. Обнаружен ряд нарушений в отношении сохранения исторических объектов.

Минкультуры пообещал наказать всех виновных и причастных к данным нарушениям.

Также в ведомстве сообщили, что если снос исторического объекта был осуществлен со стороны хокимията Самарканда и не был согласован, то городские власти должны взять на себя ответственность за снос и причастные лица должны понести наказание за содеянное в соответствии с законодательством.

В ведомстве заявили, что экспертный совет при Управлении культурного наследия Самаркандской области является нелегитимным, так как его состав не рассмотрен Департаментом культурного наследия, не утвержден министром культуры Республики Узбекистан. В соответствии с этим все его решения аннулируются.

Напомним, в апреле 2020 года в Минкульте опровергли появившиеся в СМИ сообщения о сносе стены, построенной в 2006 году и отделившей площадь Регистан от старой части города.

Территория вблизи исторической части города, в частности, в пределах 300 м от площади Регистан, находится под защитой Министерства культуры и является частью культурного наследия Узбекистана. Поэтому решение подобного уровня принимается только по согласованию с Минкультом.