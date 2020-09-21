В Сырдарьинской области начнут внедрять систему медстрахования - проект

Проект постановления предусматривает постепенное снижение доли неэффективных расходов в системе здравоохранения и обеспечение открытости и прозрачности на рынке медицинских услуг.

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. С 1 июля 2021 года в Узбекистане приступят к внедрению системы государственного медицинского страхования, сообщили в столичном хокимияте. Соответствующий проект постановления Кабмина появился на портале обсуждения СОВАЗ. Пилотным регионом определена Сырдарьинская область, там система будет действовать до конца 2022 года. Далее, по результатам будут подготовлены предложения по поэтапному внедрению медстрахования в других регионах.

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Проект документа также предусматривает:

постепенное снижение доли неэффективных расходов в системе здравоохранения;

обеспечение открытости и прозрачности на рынке медицинских услуг и снижение уровня прямых платежей населения за медицинские услуги;

направление более половины средств, выделенных для сферы, на финансирование первичной медико-санитарной помощи;

повышение финансовой независимости медицинских учреждений и расширение механизмов материального стимулирования сотрудников;

достижение развития конкурентной среды на рынке медицинских услуг, которое планируется за счет привлечения частных медицинских организаций к оказанию гарантированной государством медицинской помощи населению.

Напомним, в декабре 2018 года глава Минздрава Алишер Шадманов сообщал, что с 2021 года в республике поэтапно будет внедряться система медицинского страхования.

А в сентябре 2018-го заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов заявил, что система обязательного медицинского страхования появится в Узбекистане в ближайшие 10-15 лет.