20:21 21 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.65
  • EUR12194.82
  • USD10295.33
Поиск
Вакцинация от гриппа в Краснодаре

В Сырдарьинской области начнут внедрять систему медстрахования - проект

© Sputnik / Николай Хижняк
Общество
Получить короткую ссылку
94 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200921/15022572/V-Syrdarinskoy-oblasti-nachnut-vnedryat-sistemu-medstrakhovaniya---proekt.html

Проект постановления предусматривает постепенное снижение доли неэффективных расходов в системе здравоохранения и обеспечение открытости и прозрачности на рынке медицинских услуг.

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. С 1 июля 2021 года в Узбекистане приступят к внедрению системы государственного медицинского страхования, сообщили в столичном хокимияте. Соответствующий проект постановления Кабмина появился на портале обсуждения СОВАЗ. Пилотным регионом определена Сырдарьинская область, там система будет действовать до конца 2022 года. Далее, по результатам будут подготовлены предложения по поэтапному внедрению медстрахования в других регионах.

В Узбекистане появилась возможность страхования жизни через Интернет >>

Проект документа также предусматривает:

  • постепенное снижение доли неэффективных расходов в системе здравоохранения;
  • обеспечение открытости и прозрачности на рынке медицинских услуг и снижение уровня прямых платежей населения за медицинские услуги;
  • направление более половины средств, выделенных для сферы, на финансирование первичной медико-санитарной помощи;
  • повышение финансовой независимости медицинских учреждений и расширение механизмов материального стимулирования сотрудников;
  • достижение развития конкурентной среды на рынке медицинских услуг, которое планируется за счет привлечения частных медицинских организаций к оказанию гарантированной государством медицинской помощи населению.

Напомним, в декабре 2018 года глава Минздрава Алишер Шадманов сообщал, что с 2021 года в республике поэтапно будет внедряться система медицинского страхования.

А в сентябре 2018-го заместитель премьер-министра Узбекистана Азиз Абдухакимов заявил, что система обязательного медицинского страхования появится в Узбекистане в ближайшие 10-15 лет.

Теги:
Узбекистан, население, Хокимият Ташкента, страхование, Медицина



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Лучшее фото на память: рисовые террасы во Вьетнаме
Радиоактивный отдых: по Чернобылю проводят экскурсии на вездеходах - YouTube
Зона отчуждения на вездеходе: новые маршруты туристов в Чернобыле - видео
Узбекистан открывает границы: правила въезда
Узбекистан открывает границы: правила въезда

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться