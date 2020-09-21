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Инспектор простил водителя, нарушившего ПДД - узбекистанцы оценили поступок

Sputnik
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200921/15023143/Inspektor-prostil-voditelya-narushivshego-PDD-uzbekistantsy-.html

Узбекистанцы оценили поступок инспектора и отметили, что он должен быть примером для своих сотрудников. 

ТАШКЕНТ, 21 сен - Sputnik. В узбекских соцсетях весь день говорят об одном сотруднике ДПС, который "спустил с рук" мужчине нарушение ПДД.

Видео с этим инцидентом посмотрели уже тысячи пользователей.

Водитель за рулем был не пристегнут ремнем безопасности, но после того, как правонарушитель признал свою вину, сотрудник ДПС заявил, что на первый раз сделает только предупреждение и не будет выписывать штраф.

Узбекистанцы оценили поступок инспектора и отметили, что он должен быть примером для своих сотрудников. 

Теги:
видеоролик, Видео, инспектор, ДПС, ДПС, Узбекистан, Узбекистан



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