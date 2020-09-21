Коронавирус в Узбекистане: главное на 21 сентября

Всего в Узбекистане выздоровели 48369 (+437 за день) человек с коронавирусной инфекцией. Еще 3264 пациента продолжают лечение.

ТАШКЕНТ, 21 сен - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заболеваний и выздоровлений

В Узбекистане за день выявили 281 новый случай заражения коронавирусом. При этом общее число инфицированных на 21 сентября достигло 52070.

Из новых случаев 235 были выявлены в Ташкенте, 24 – в Наманганской области, 12 – в Джизакской области и 10 – в Ташкентской области.

Всего в Узбекистане выздоровели 48369 (+437 за день) человек с коронавирусной инфекцией (93%). Еще 3264 пациента продолжают лечение.

Летальные исходы

За день скончались два пациента – 31-летний и 62-летний мужчины.

© Sputnik / Узбекистан открывает границы: правила въезда

Узбекистан заинтересован в совместных с РФ испытаниях вакцины от COVID

Роспотребнадзор в режиме видеоконференции провел встречу с Агентством санитарно-эпидемиологического благополучия при министерстве здравоохранения Республики Узбекистан по вопросам борьбы с распространением нового коронавируса, включая разработку вакцины для профилактики COVID-19.

Узбекистанская сторона выразила заинтересованность принять участие в совместных исследованиях по применению вакцины после ее регистрации.

Президент посетил дом Уктама Барноева и выразил соболезнования его семье

Президент выразил соболезнования матери, супруге и детям покойного, пожелал им сил и терпения.

Напомним, что вице-премьер республики скончался от осложнений, связанных с коронавирусом. Заболевание у него выявили в конце июля.

Можно ли переболевшим COVID-19 делать прививку от гриппа

Известно, что вакцина будет действовать только один год. Эта прививка поможет организму выработать иммунитет против некоторых штаммов гриппа на осенне-зимний период.

Кроме того, вакцина поможет облегчить симптомы у заболевших легкой формой COVID-19.

Как у детей отличить простуду от COVID-19 — мнение британского эпидемиолога

Согласно исследованию, самыми распространенными симптомами COVID-19 среди детей являются усталость, головная боль и повышенная температура.

Названы противопоказания для вакцинации от коронавируса

Ограничения могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами. При этом аутоиммунные, ревматологические и даже онкологические заболевания не будут являться противопоказанием.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 31,1 миллиона, скончались 961 тысяча человек, выздоровели — 21,3 миллиона.