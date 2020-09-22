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Нож в руке мужчины

Поножовщина у ночного клуба в Ташкенте — в ГУВД рассказали, что произошло

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200922/15025595/Ponozhovschina-u-nochnogo-kluba-v-Tashkente-v-GUVD-rasskazali-chto-proizoshlo.html

Напомним: в результате потасовки двое граждан Узбекистана были убиты, двое – остались в живых.

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. В столичном ГУВД прокомментировали драку, которая произошла в Юнусабадском районе между двумя компаниями молодых людей.

Нож в руке. Иллюстративное фото
© CC0 / Unsplash / Harrison Kugler
Поножовщина у ночного клуба в Ташкенте: двое погибли

Напомним, что один из участников конфликта нанес другим четверым ножевые ранения и скрылся с места преступления. В результате двое из пострадавших скончались.

"Утром 20 сентября, около 6.00 часов сотрудники патрульно-постовой службы получили сообщение о драке на улице Амира Темура возле ночного клуба и незамедлительно направились к указанному месту", — говорится в сообщении ГУВД.

Правоохранители тут же прибыли на место происшествия и увидели четверых пострадавших, один из них — 18-летний Али Г. — от полученных ранений скончался на месте. Трое остальных были госпитализированы. Позднее в больнице скончался еще один участник потасовки — 23-летний Данил С.

Двое других пострадавших — 21-летний Азиз А. и 28-летний Азизбек Т. — выжили.

Что произошло

По данным следствия, все началось с замечания, которое сделала девушка из первой компании своему молодому человеку.

"Замечания одной из девушек, сделанные ею молодому человеку из ее же компании, один из парней из второй группы воспринял в свой адрес, из-за чего между молодыми людьми возникла словесная перепалка, переросшая в итоге в драку", — отметили в ГУВД.

Во время потасовки участник второй компании — 23-летний Санжарбек Х. — выхватил нож и начал наносить им удары.

Трое зачинщиков, включая Санжарбека Х., были задержаны и доставлены в ОВД.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство" УК РУз.

"К участию в уголовном деле в качестве подозреваемого привлечен 23-летний Санжарбек Х., в настоящее время он задержан", — добавили в ГУВД.

В отношении остальных задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" УК РУз.

Следствие продолжается.

Теги:
поножовщина, ГУВД Ташкента, ночной клуб, Ташкент, нож, Убийство



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