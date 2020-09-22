В Узбекистане планируется создание онкоцентра на основе корейской модели

В ходе встречи была достигнута договоренность о подписании корейской стороной Меморандума с Национальной палатой инновационного здравоохранения о сотрудничестве.

ТАШКЕНТ, 22 сен - Sputnik. В Узбекистане прошла встреча с участием профессора Медицинского центра Университета Корё доктора Чой Джае Вука, сообщает пресс-служба Национальной палаты инновационного здравоохранения Республики Узбекистан.

Доктор Чой является менеджером проекта по созданию Национального онкологического центра на основе корейской модели.

Как известно, в Ташкенте уже построена при поддержке корейской стороны Детская многопрофильная больница. Она вместе с будущим Онкоцентром и другими объектами могут стать основой целого медицинского кластера, который даст возможность создать в Узбекистане образец международного подхода к современному здравоохранению.

"В план создания медицинского комплекса по корейской модели входит также организация Многопрофильной больницы для взрослых, нового медицинского ВУЗа, общежития. Кроме этого, там в будущем должен будет находиться Research and Development Center (Центр исследований и разработок), который будет заниматься исследованиями в области медицины, в том числе возможно разработкой новых лекарственных препаратов. Все это вместе и образует понятие "Медицинский комплекс", - отметил в ходе встречи Чой Джае Вук.

Эти идеи менеджера проекта с корейской стороны были полностью поддержаны Национальной палатой. Имея своей задачей разработку и внедрение инновационных подходов в управление здравоохранением Узбекистана, Нацпалата готова содействовать реализации подобных проектов.

В ходе встречи была достигнута договоренность о подписании корейской стороной Меморандума с Национальной палатой инновационного здравоохранения о сотрудничестве с целью разработки Генерального плана проекта по созданию Медицинского комплекса на основе корейской модели.

Стороны также обсудили детали создания кластера, в который будут входить клинические учреждения, высшее образовательное учреждение и центр научных исследований и разработок. Было отмечено, что только на этой основе можно будет сохранить преемственность знаний, которые получат первые специалисты того же Национального онкологического центра на основе предоставленных им корейской стороной клинических протоколов и навыков эффективного использования современного оборудования.

На основе таких клинических протоколов, адаптированных к местным реалиям, а также всего комплекса принципов корейской модели онкоклиники, должно вестись и обучение нового поколения специалистов. Причем не только врачей, но и среднего медперсонала. Кроме того, постоянному продвижению вперед уровня онкоцентра, будет способствовать научная работа.