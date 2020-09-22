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Зарядка электромобиля

Зарубежный мейнстрим: узбекистанцы стали чаще покупать электромобили

AFP / JENS SCHLUTER
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200922/15027842/Zarubezhnyy-meynstrim-uzbekistantsy-stali-chasche-pokupat-elektromobili.html

В период с января по август текущего года соотечественники потратили $1,7 млн на приобретение машины с электродвигателем.

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. В Узбекистане увеличилась потребность в приобретении электромобилей, об этом сообщают в Госкомстате. 

Согласно официальному отчету Государственного комитета по статистике, в период с января по август 2020 года в страну было импортировано 73 электромобиля, это на 53 больше, чем за аналогичный промежуток прошлого года.

Отмечено, что  за это время местное население потратило $1,7 млн на приобретение данного вида транспорта.

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Больше всего машин с электродвигателями было ввезено из Китая — их доставили в количестве 50 штук. Вторую позицию заняла Южная Корея: из этой страны прибыло 12 автомобилей. Остальные 11 пришлись на Германию, ОАЭ, Россию и Грузию.

Напомним: в феврале текущего года вышло постановление президента, в соответствии с которым в республике будут созданы все необходимые условия для электромобилей, включающие в себя строительство зарядных станций для них.

Теги:
Госкомстат, импорт, Узбекистан, электромобиль



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