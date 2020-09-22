15:28 22 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.28
  • EUR12210.60
  • USD10315.62
Поиск
Заслуженный артист Узбекистана Шухрат Каюмов

Скончался заслуженный артист Узбекистана Шухрат Каюмов

Instagram / shuhrat_qayumov_diktor
Общество
Получить короткую ссылку
3600 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/16/15028066.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200922/15028037/Skonchalsya-zasluzhennyy-artist-Uzbekistana-Shukhrat-Kayumov.html

Ему был 51 год. Информацию о смерти известного телеведущего подтвердили в Минкульте республики. По неофициальным данным, Каюмов страдал от сердечно-сосудистого заболевания.

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Ушел из жизни телеведущий, заслуженный артист Узбекистана Шухрат Каюмов.

Об этом сообщили в Министерстве культуры республики.

По неподтвержденным данным, причиной смерти артиста могло стать сердечно-сосудистое заболевание.

Каюмов родился в 1969 году в Ташкенте. На протяжении многих лет готовил передачи "Ассалом, Узбекистон" и "Оханграбо" на телеканале "Узбекистан".

Он также исполнял песни: Netay, Yoshligim, Onam va ayolim, Bu hayot и другие известные композиции.

Теги:
Узбекистан, артист, смерть



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Лучшее фото на память: рисовые террасы во Вьетнаме
Российская вакцина от коронавируса: какие страны хотят ее купить
Какие страны хотят купить российскую вакцину от коронавируса — видео
Узбекистан открывает границы: правила въезда
Узбекистан открывает границы: правила въезда

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться