Скончался заслуженный артист Узбекистана Шухрат Каюмов

Ему был 51 год. Информацию о смерти известного телеведущего подтвердили в Минкульте республики. По неофициальным данным, Каюмов страдал от сердечно-сосудистого заболевания.

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Ушел из жизни телеведущий, заслуженный артист Узбекистана Шухрат Каюмов.

Об этом сообщили в Министерстве культуры республики.

По неподтвержденным данным, причиной смерти артиста могло стать сердечно-сосудистое заболевание.

Каюмов родился в 1969 году в Ташкенте. На протяжении многих лет готовил передачи "Ассалом, Узбекистон" и "Оханграбо" на телеканале "Узбекистан".

Он также исполнял песни: Netay, Yoshligim, Onam va ayolim, Bu hayot и другие известные композиции.