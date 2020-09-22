Скончался заслуженный артист Узбекистана Шухрат Каюмов

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Ему был 51 год. Информацию о смерти известного телеведущего подтвердили в Минкульте республики. По неофициальным данным, Каюмов страдал от сердечно-сосудистого заболевания.
ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Ушел из жизни телеведущий, заслуженный артист Узбекистана Шухрат Каюмов.
Об этом сообщили в Министерстве культуры республики.
По неподтвержденным данным, причиной смерти артиста могло стать сердечно-сосудистое заболевание.
Каюмов родился в 1969 году в Ташкенте. На протяжении многих лет готовил передачи "Ассалом, Узбекистон" и "Оханграбо" на телеканале "Узбекистан".
Он также исполнял песни: Netay, Yoshligim, Onam va ayolim, Bu hayot и другие известные композиции.