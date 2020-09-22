В АМК опубликовали список недобросовестных производителей

Изготовители вводили потребителей в заблуждение, имитируя внешнее оформление и форму товара популярного конкурента.

ТАШКЕНТ, 22 сен - Sputnik. В Антимонопольном комитете (АМК) Узбекистана опубликовали список 30 самых недобросовестных производителей, нарушивших закон "О конкуренции". Они вводили потребителей в заблуждение, подделывая оформление и форму товара более популярного претендента.

"В частности, нарушители имитировали внешний вид шоколадных батончиков Snickers и Mars, маргарина "Щедрое лето", водки "Медовая", сухофруктов Gardencells, зубной пасты Colgate, лекарственных препаратов Амписул, Колострум, Милдронат, Терафлю, Канефрон и Фестал, конфет Zebra и Bounty, минеральной воды Hydrolife и Family, печенья Twins, туалетной бумаги Sadaf, продукции компании Akfa", - информирует пресс-служба АМК.

По итогам расследуемых дел, правонарушителям было выдано предписание о прекращении реализации продукции с последующим изъятием из оборота и полным уничтожением.