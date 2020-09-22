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Антимонопольный комитет провел проверку магазинов

В АМК опубликовали список недобросовестных производителей

Пресс-служба Антимонопольного комитета
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200922/15029940/V-AMK-opublikovali-spisok-nedobrosovestnykh-proizvoditeley-.html

Изготовители вводили потребителей в заблуждение, имитируя внешнее оформление и форму товара популярного конкурента.

ТАШКЕНТ, 22 сен - Sputnik. В Антимонопольном комитете (АМК) Узбекистана опубликовали список 30 самых недобросовестных производителей, нарушивших закон "О конкуренции". Они вводили потребителей в заблуждение, подделывая оформление и форму товара более популярного претендента.

First Ratings by Russian-Chinese Agency to Be Released in 2015
© Flickr / Ken Teegardin
Что планируется сделать для защиты прав потребителей в Узбекистане — АМК

"В частности, нарушители имитировали внешний вид шоколадных батончиков Snickers и Mars, маргарина "Щедрое лето", водки "Медовая", сухофруктов Gardencells, зубной пасты Colgate, лекарственных препаратов Амписул, Колострум, Милдронат, Терафлю, Канефрон и Фестал, конфет Zebra и Bounty, минеральной воды Hydrolife и Family, печенья Twins, туалетной бумаги Sadaf, продукции компании Akfa", - информирует пресс-служба АМК.

По итогам расследуемых дел, правонарушителям было выдано предписание о прекращении реализации продукции с последующим изъятием из оборота и полным уничтожением.

Теги:
правонарушение, Агентство по интеллектуальной собственности республики Узбекистан, Антимонопольный комитет Узбекистана



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