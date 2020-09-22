Коронавирус в Узбекистане: главное на 22 сентября

Общее число выздоровевших составляет 49 067 человек — это 93,1% от общего числа заболевших.

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заболеваний и выздоровлений

По последним данным Минздрава на 18.00 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлено 52 685 (+615) инфицированных COVID-19.

Лечение в инфекционных учреждениях проходят 3 176 пациентов с положительным диагнозом.

Общее число выздоровевших составляет 49 067 человек (+698). Это 93,1% от общего числа заболевших.

Число жертв коронавируса увеличилось до 440.

Помогает ли регулярное промывание носа соляным раствором предотвратить заражение COVID-19?

Нет, заявили в штабе по борьбе с коронавирусом.

До сих пор нет научных доказательств того, что регулярное промывание носа солевым раствором или соленой водой поможет защитить от COVID-19, но что оно может сделать, так это ускорить процесс заживления при обычной простуде, отметили специалисты.

Какая болезнь дает иммунитет к коронавирусу

Оказалось, что люди, перенесшие лихорадку денге, могут иметь иммунитет к COVID-19.

Исследование показало, что в регионах, где в последние годы зафиксировали вспышки лихорадки денге, распространение коронавируса идет менее быстрыми темпами.

Почему пока не стоит ожидать притока российских туристов в Узбекистан

Эксперты считают, что даже если авиасообщение между РФ и Узбекистаном восстановится, то всплеска интереса к направлению со стороны россиян все еще не будет.

"Узбекистан достаточно дорогое и сезонное направление, интересное преимущественно опытным путешественникам. Большинство россиян уже потратило деньги на летний отпуск, к тому же ради чего ехать в Узбекистан, массовый отечественный турист не знает", — отметил гендиректор туркомпании "Дельфин" Сергей Ромашкин.

Кроме того, туристический сезон в Узбекистане уже подошел к концу.

Также, по мнению многих турфирм, вряд ли найдется российский турист, готовый дважды пройти тестирование на COVID-19, а также лететь в республику с пересадками.

Эксперты считают, что о возрастающем интересе к путешествиям в Узбекистан со стороны россиян можно будет начать говорить не раньше весны следующего года.

Узбекистан и ОАЭ будут вместе бороться с COVID-19

Стороны решили усилить сотрудничество в сфере здравоохранения, имея в виду привлечение передового эмиратского опыта и технологий в данной области.

Также страны будут вместе осуществлять меры, направленные на противодействие распространению COVID-19 и защиту здоровья населения.

Напомним, что в марте власти Объединенных Арабских Эмиратов поставили в Узбекистан более 8 тонн гуманитарной помощи. В состав груза вошли медицинские маски, комбинезоны, перчатки и другие защитные средства.

Еще 1 792 соотечественника вернулись домой из России

Граждане республики были доставлены из Самары и Новосибирска спецпоездами.

Все прибывшие отправлены в карантинные центры в Ташкентской и Наманганской областях.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 31,3 миллиона, скончались 965 тысяч человек, выздоровели — 21,5 миллиона.