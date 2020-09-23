Скончался главный имам Самарканда

Нуриддинхон Исламов ушел из жизни на 73-м году. Информация о причине смерти не уточняется. Известно, что он проработал в религиозных организациях 50 лет.

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Главный имам Самарканда Нуриддинхон Исламов ушел из жизни на 73-м году. Об этом сообщает региональный телеканал STV.

Пресс-служба телеканала STV Главный имам Самарканда Нуриддинхон Исламов

Трудовая деятельность Исламова началась в 1970 году. Он работал сотрудником Управления мусульман Узбекистана. С 1980 по 2008 годы его назначили главным имам-хатибом Галлааральского района Джизакской области.

До 2017 года он занимал должность главного имам-хатиба Самаркандской области. Позже он начал осуществлять свою деятельность на посту главного имам-хатиба Самарканда и имам-хатиба мечети Шахи Зинда.