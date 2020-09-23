В Андижанском регионе внедряется упрощенная система ипотечного кредитования

В соответствии с постановлением правительства от 21 сентября, в Узбекистане внедряется упрощенная система выдачи ипотечных кредитов, предназначенных для строительства и реконструкции жилых домов.

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. В соответствии с постановлением правительства от 21 сентября, в Узбекистане внедряется упрощенная система выдачи ипотечных кредитов, предназначенных для строительства и реконструкции жилых домов.

Что разрешено в качестве эксперимента АКИБ "Ипотекабанк" и АКБ "Кишлок курилиш банк" в Андижанском регионе:

выделять ипотечный кредит на строительство индивидуального жилья по выбору клиента и поэтапно перечислять средства на пластиковую карту заемщика;

устанавливать льготный период сроком на шесть месяцев на время строительства;

учитывать при расчете кредитоспособности заемщика сведения о доходах с места работы минимум за последние 3 месяца, заработную плату, премиальные выплаты, пенсионные выплаты, проценты, дивиденды и прочие доходы, установленные в рамках законодательства;

в качестве целевого использования кредита принимать работы, осуществляемые в рамках плана-графика выполнения первоначального договора строительства жилья, заключенного между банком и заемщиком;

принимать проектно-сметную документацию строительства индивидуального жилья, разработанную проектными организациями, а также учитывать стоимость строительных материалов в качестве основания для выдачи кредита;

принимать средства заемщика, строительные материалы, рабочую силу и выполненные строительно-монтажные работы в виде первоначального взноса в размере 10% от финансовой сметы расчета индивидуального жилья.

Напомним: в ноябре прошлого года президент Азиатского банка развития (АБР) Такехико Накао заявил, что их организация готова выделить республике $500 млн на решение вопросов в области экономического регулирования и развития рынка ипотечного кредитования.