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В Андижанском регионе внедряется упрощенная система ипотечного кредитования

uza.uz
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200923/15033731/V-Andizhanskom-regione-vnedryaetsya-uproschennaya-sistema-ipotechnogo-kreditovaniya.html

В соответствии с постановлением правительства от 21 сентября, в Узбекистане внедряется упрощенная система выдачи ипотечных кредитов, предназначенных для строительства и реконструкции жилых домов.

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. В соответствии с постановлением правительства от 21 сентября, в Узбекистане внедряется упрощенная система выдачи ипотечных кредитов, предназначенных для строительства и реконструкции жилых домов.

Что разрешено в качестве эксперимента АКИБ "Ипотекабанк" и АКБ "Кишлок курилиш банк" в Андижанском регионе:

  • выделять ипотечный кредит на строительство индивидуального жилья по выбору клиента и поэтапно перечислять средства на пластиковую карту заемщика;
  • устанавливать льготный период сроком на шесть месяцев на время строительства;
  • учитывать при расчете кредитоспособности заемщика сведения о доходах с места работы минимум за последние 3 месяца, заработную плату, премиальные выплаты, пенсионные выплаты, проценты, дивиденды и прочие доходы, установленные в рамках законодательства; 
  • в качестве целевого использования кредита принимать работы, осуществляемые в рамках плана-графика выполнения первоначального договора строительства жилья, заключенного между банком и заемщиком;
  • принимать проектно-сметную документацию строительства индивидуального жилья, разработанную проектными организациями, а также учитывать стоимость строительных материалов в качестве основания для выдачи кредита;
  • принимать средства заемщика, строительные материалы, рабочую силу и выполненные строительно-монтажные работы в виде первоначального взноса в размере 10% от финансовой сметы расчета индивидуального жилья.

Напомним: в ноябре прошлого года президент Азиатского банка развития (АБР) Такехико Накао заявил, что их организация готова выделить республике $500 млн на решение вопросов в области экономического регулирования и развития рынка ипотечного кредитования.

Теги:
Андижанская область, Андижан, Кишлок курилиш банк, АКИб "Ипотека-банк", ипотека, Кредит



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