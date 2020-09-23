Украинский лоукостер совершит 1 октября рейс по маршруту Киев–Ташкент–Киев

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Украинский авиаперевозчик SkyUp Airlines организовал чартерный рейс по направлению Киев—Ташкент—Киев.
Об этом сообщили в посольстве Украины в Узбекистане.
Рейс запланирован на 1 октября:
- Киев—Ташкент (SQP7979):
Вылет — в 4.10
Прибытие — 11.20
- Ташкент–Киев (SQP7980):
Вылет — 12.20
Прибытие — 16.00
Обращаем внимание на то, что везде указано местное время.
По прибытии в Киев пассажиры смогут воспользоваться удобной стыковкой с рейсами до:
-
Варшавы — 3 часа;
-
Риги — 5 часов;
-
Стамбула — 6 часов;
-
Праги — 18 часов.
Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании SkyUp Airlines, а также через торгового агента авиакомпании SkyUp Airlines по адресу: Ташкент, улица Шота Руставели, дом 58.
По всем вопросам можно обратиться по телефонам: +998 (98) 300-11-15; +998 (98) 127-19-50; +998 (99) 854-32-32; +998 (90) 904-99-94; +998 (90) 315-28-76.