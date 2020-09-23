Украинский лоукостер совершит 1 октября рейс по маршруту Киев–Ташкент–Киев

Кроме того, появилась информация о том, что полеты по данному направлению также состоятся 15 и 29 октября.

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Украинский авиаперевозчик SkyUp Airlines организовал чартерный рейс по направлению Киев—Ташкент—Киев.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Узбекистане.

Рейс запланирован на 1 октября:

Киев—Ташкент (SQP7979):

Вылет — в 4.10

Прибытие — 11.20

Ташкент–Киев (SQP7980):

Вылет — 12.20

Прибытие — 16.00

Обращаем внимание на то, что везде указано местное время.

По прибытии в Киев пассажиры смогут воспользоваться удобной стыковкой с рейсами до:

Варшавы — 3 часа;

Риги — 5 часов;

Стамбула — 6 часов;

Праги — 18 часов.

Билеты можно приобрести на сайте авиакомпании SkyUp Airlines, а также через торгового агента авиакомпании SkyUp Airlines по адресу: Ташкент, улица Шота Руставели, дом 58.

По всем вопросам можно обратиться по телефонам: +998 (98) 300-11-15; +998 (98) 127-19-50; +998 (99) 854-32-32; +998 (90) 904-99-94; +998 (90) 315-28-76.