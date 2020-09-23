Одну из центральных улиц Ташкента закроют до 10 октября

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. В столичном хокимияте сообщили, что в связи с проведением ремонтных работ с 23:00 23 сентября до 10 октября съезды на улицу Фаргона Йули с Нукусской, улицы Истикбол и МКАД будет закрыт.

Пресс-служба хокимията г. Ташкента В Ташкенте перекроют одну из центральных улиц.

Чтобы не допустить возникновения автомобильных пробок, городские власти призвали водителей пользоваться объездными путями.

Напомним, в июне 2020 года началась реконструкция одной стороны дороги по улице Фаргона йули. Из-за этого организовано одностороннее движение на мосту на участке от пересечения улицы Фаргона йули с улицей Мухтара Ашрафи до пересечения с улицей Джаркурганской.