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Автомобильное движение в Ташкенте

Одну из центральных улиц Ташкента закроют до 10 октября

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200923/15038319/Odnu-iz-tsentralnykh-ulits-Tashkenta-zakroyut-do-10-oktyabrya.html

Чтобы не допустить возникновения автомобильных пробок, городские власти призвали водителей пользоваться объездными путями.

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. В столичном хокимияте сообщили, что в связи с проведением ремонтных работ с 23:00 23 сентября до 10 октября съезды на улицу Фаргона Йули с Нукусской, улицы Истикбол и МКАД будет закрыт.

В Ташкенте перекроют одну из центральных улиц.
Пресс-служба хокимията г. Ташкента
В Ташкенте перекроют одну из центральных улиц.

Чтобы не допустить возникновения автомобильных пробок, городские власти призвали водителей пользоваться объездными путями.

Напомним, в июне 2020 года началась реконструкция одной стороны дороги по улице Фаргона йули. Из-за этого организовано одностороннее движение на мосту на участке от пересечения улицы Фаргона йули с улицей Мухтара Ашрафи до пересечения с улицей Джаркурганской.

Теги:
ремонт дорог, Хокимият Ташкента, автомобили, автомобилисты, перекрытие движения, Ташкент



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