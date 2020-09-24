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Фергана

Фергана включена в Глобальную сеть обучающихся городов ЮНЕСКО

Stalic
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200924/15043362/Fergana-vklyuchena-v-Globalnuyu-set-obuchayuschikhsya-gorodov-YuNESKO.html

Фергана стал единственным центральноазиатским городом, включенным сегодня в эту глобальную структуру.

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Фергана была принята в Глобальную сеть обучающихся городов (ГСОГ) ЮНЕСКО, сообщает ИА "Дунё".

Кандидатура Ферганы была рекомендована Национальной комиссией Узбекистана по делам ЮНЕСКО, а решение о включении в сеть было объявлено в Париже.

 

"Эти города являются выдающимися примерами того, как обучение на протяжении всей жизни может стать реальностью на местном уровне. Они доказывают, что эффективная политика и практика обучения на протяжении всей жизни могут способствовать развитию инклюзивных, безопасных и устойчивых городов", - говорится в сообщении.

Примечательно, что Фергана стал единственным центральноазиатским городом, включенным сегодня в эту глобальную структуру.

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Глобальная сеть обучающихся городов ЮНЕСКО — международная организация, созданная для обмена знаниями, умениями и передовым опытом. На данный момент движение насчитывает 230 городов-членов из 64 стран мира.

Теги:
ЮНЕСКО, Узбекистан, Узбекистан, Фергана, Фергана



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