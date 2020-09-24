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Самолет Airbus A319 авиакомпании Turkish Airlines в Международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле

Самолеты в Стамбул будут летать в 2 раза чаще — Uzbekistan Airways

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200924/15047541/Samolety-v-Stambul-budut-letat-v-2-raza-chasche-Uzbekistan-Airways.html

Ранее национальный авиаперевозчик также увеличил частоту рейсов в Дубай и Бишкек.

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways с 1 октября увеличит частоту воздушного сообщения со Стамбулом до двух раз в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании. 

Расписание рейсов:

Ташкент – Стамбул (время местное):

  • вылет – 07.40 (рейс HY 271);
  • прилет – 11.00;
  • вылет – 17.00 (рейс HY 273);
  • прилет – 20.20.

Стамбул – Ташкент (время местное):

  • вылет – 12.30 (рейс HY 272);
  • прилет – 19.00;
  • вылет – 21.45 (рейс HY 274);
  • прилет – 04.15.

Авиабилеты можно приобрести на сайте авиакомпании, через мобильное приложение, в ближайших офисах продажи АО Uzbekistan Airways или же у агентов по продаже в регионе. 

Ранее авиаперевозчик также увеличил количество рейсов в ОАЭ и Кыргызстан.

Начиная с 5 октября, рейсы в Дубай будут выполняться 2 раза в неделю. Также до двух раз в неделю с 1 октября увеличится частота воздушного сообщения с Бишкеком.

Теги:
Узбекистан, Турция, Стамбул, Авиакомпания Uzbekistan Airways



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