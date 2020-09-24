Ранее национальный авиаперевозчик также увеличил частоту рейсов в Дубай и Бишкек.

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways с 1 октября увеличит частоту воздушного сообщения со Стамбулом до двух раз в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Расписание рейсов:

Ташкент – Стамбул (время местное):

вылет – 07.40 (рейс HY 271);

прилет – 11.00;

вылет – 17.00 (рейс HY 273);

прилет – 20.20.

Стамбул – Ташкент (время местное):

вылет – 12.30 (рейс HY 272);

прилет – 19.00;

вылет – 21.45 (рейс HY 274);

прилет – 04.15.

Авиабилеты можно приобрести на сайте авиакомпании, через мобильное приложение, в ближайших офисах продажи АО Uzbekistan Airways или же у агентов по продаже в регионе.

Ранее авиаперевозчик также увеличил количество рейсов в ОАЭ и Кыргызстан.

Начиная с 5 октября, рейсы в Дубай будут выполняться 2 раза в неделю. Также до двух раз в неделю с 1 октября увеличится частота воздушного сообщения с Бишкеком.