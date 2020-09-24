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Выделение квот на обучение в РФ: мест будет больше, а сама система реформирована

© Sputnik / Алексей Майшев
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20200924/15048054/Vydelenie-kvot-na-obuchenie-v-RF-mest-budet-bolshe-a-sama-sistema-reformirovana.html

Формат предоставления бесплатных мест в российских вузах абитуриентам из стран ближнего зарубежья и Балтии нужно реформировать, считает глава Россотрудничества Евгений Примаков.

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik, Алексей Стефанов. Депутат Госдумы РФ Евгений Примаков был назначен руководителем Россотрудничества в конце июня этого года. Он сразу же пообещал серьезные перемены в деятельности российского агентства. Одной из болезненных тем новый глава Россотрудничества обозначил систему выделения квот на обучение в российских вузах для иностранных граждан.  

"Число квот будет увеличиваться — президент (глава РФ Владимир Путин. — Прим. ред.) же сказал, что их будет больше. К 2023 году число квот должно увеличиться в два раза. Но мы с коллегами из Минобрнауки, из Госдумы обсуждаем, что сама история про квоты не очень эффективна", — сказал агентству Sputnik глава Россотрудничества Евгений Примаков.

И привел в пример Беларусь, на которую было выделено большое количество бюджетных мест в вузах, однако России "тяжело тягаться даже с Польшей ".

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"Поляки дают возможность не просто учиться, но еще и некие стипендии, гранты для студентов выделяют. Нам сложно конкурировать, если мы предлагаем ребятам просто приходить и учиться. Нужно усовершенствовать систему, чтобы в какой-то момент хотя бы в части этих квот появился компонент грантов и стипендий. Чтобы не просто — идите и учитесь, а — вот вам билет, чтобы долететь, вот вам возможность оплатить жилье или общежитие", — отметил Примаков.

Россотрудничество заинтересовано в том, чтобы иностранные студенты, приезжая в Россию, становились высококлассными специалистами, экспертами в той сфере, в которой учатся, подчеркнул глава агентства. И после обучения возвращались домой, занимали там значимые для них позиции, получали хорошую работу. Однако при нынешней системе часто эти планы не удается претворить в жизнь.

"Есть ребята, которые, приезжая в Россию, оказываются в тяжелых обстоятельствах, они уходят работать дворниками, таксистами. Это неправильно даже с точки зрения расходования наших бюджетных средств на обучение этих ребят", — пояснил глава Россотрудничества.

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И добавил, что пока четких планов по реформированию системы выделения квот нет, "планы — это уже что-то более или менее четкое, сверстанное", проблема еще только обсуждается. Однако без реформирования уже не обойтись, уверен Евгений Примаков. 

Вопрос увеличения квот с 15 до 30 тысяч бюджетных мест для иностранных студентов широко обсуждался в Госдуме РФ в начале 2020 года. Тогда председатель думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников называл цифру в 15 тысяч мест не соответствующей международной роли и гуманитарной силе России. И также приводил в пример Польшу, которая только для граждан Беларуси выделяет десять тысяч бюджетных мест, и Румынию, которая бесплатно ежегодно обучает пять тысяч граждан Молдовы. В то время как число заявок иностранцев на обучение в России приблизилось к 100 тысячам. В итоге в планах Минобрнауки — увеличить число квот для иностранных студентов до 30 тысяч человек.

Теги:
высшее образование, Образование, квота, вузы, Россия



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