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"Хокимы должны избираться народом! Мы однозначно придем к этому" — Мирзиёев

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Также в регионах республики с "неудовлетворительной" и "средней" оценкой социально-экономического развития введут систему антикризисного управления.

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Глава республики Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание, которое посвятил дополнительным мерам развития предпринимательства в регионах Узбекистана.

Работа в офисе
Unspalash / Sebastian Mantel
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Малый бизнес и частное предпринимательство — одна из точек роста национальной экономики и важнейший источник обеспечения занятости населения. Поэтому власти страны уделяют развитию этой сферы особое внимание.

Грамотная организация работы, принятие мер по открытию и поддержке непрерывной деятельности производств, увеличение объемов выпускаемой продукции и количества рабочих мест — все эти задачи возложены на хокимов и руководителей секторов.

Ранее в Узбекистане была введена система рейтинговой оценки социально-экономического развития регионов. При ее выставлении изучались среда поддержки бизнеса, инфраструктура и уровень использования имеющихся ресурсов в районах и городах. 

По итогам присваивалась одна из трех категорий, исходя из состояния развития предпринимательства: "хорошая", "средняя" и "удовлетворительная".

Что показал анализ районов и городов: ситуация в 48 из них была признана "хорошей", в 119 — "средней" и в 33 — "неудовлетворительная".

Женщина покупает товары в автолавке
© AFP 2018 / SERGEI GAPON
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В связи с этим глава республики распорядился стимулировать или же, наоборот, наказывать хокимов, руководителей и их заместителей, которые несут ответственность за состояние регионов.

В частности, им будет назначена 30-процентная надбавка к зарплате, если будут продемонстрированы примерные показатели.

К главам территорий с неудовлетворительной ситуацией, наоборот, будут применены взыскания.

"Руководитель, который ничего не делает для улучшения жизни людей, не проработает и дня", — отметил Мирзиёев.

Также в районах и городах с оценкой "неудовлетворительно" и "средне" внедрят систему антикризисного управления.

Руководить территорией может представить свою программу развития района или города в местных кенгашах народных депутатов. Претенденты, защитившие свои программы перед народными представителями, будут назначены хокимами с правом привести в руководство свою команду.

"Хокимы должны избираться народом. Мы однозначно придем к этому", — заявил президент.

Помимо этого, Мирзиёев поручил профинансировать бизнес-проекты семей, включенных в "железную тетрадь", запустить проекты, получившие средства от банков, но приостановившие свою деятельность из-за отсутствия сырья, энергоресурсов или из-за проблем логистики.

В ходе совещания также обсуждались меры по обеспечению дополнительных доходов для минимизации ожидаемого к концу года дефицита бюджета.

Глава государства указал на необходимость тщательного изучения налогового потенциала регионов, выявления источников дополнительных поступлений, увеличения доходов бюджетных организаций от платных услуг, эффективного использования зданий и сооружений.

Теги:
выборы хокимов, хоким, хокимият, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, видеоселекторное совещание



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