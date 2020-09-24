"Потроллить критиков": как ролик RT о Трампе привлек внимание мировых СМИ

Видео посвящено предстоящим президентским выборам в США. Дональд Трамп баллотируется на второй срок, его основным соперником является демократ Джо Байден.

ТАШКЕНТ, 24 сен — Sputnik. Во вторник, 22 сентября RT выпустил шуточный ролик, в котором показано, как могла бы выглядеть работа действующего президента США Дональда Трампа на телеканале в случае его проигрыша на предстоящих президентских выборах 3 ноября 2020 года.

По сюжету видеоролика в ноябре 2020-го Трамп на черном лимузине прибывает в офис RT в Москве и заходит в кабинет с табличкой, где указано его имя и должность ведущего телеканала. Он рассказывает, что предложение о работе поступило от российского лидера Владимира Путина, на что Трамп "с радостью согласился".

"Как же мне еще сражаться с фейковыми новостями? Или с репортерами и каналами, которые говорят неправду? CNN — вообще сплошной негатив", — заявляет Трамп в ролике.

Далее по сюжету американский президент осваивается в редакции и готовится к эфирам. Он также надевает кепку с логотипом RT вместо красной кепки с лозунгом своей президентской кампании. Помимо этого, на видео Трамп, гуляя по центру Москвы, хвалит стену московского Кремля. "Отличная стена: уж я-то знаю в них толк!" - отмечает президент США.

В видео Трамп также обедает в кафетерии в офисе RT, забирая поднос со словами, что за его обед "заплатит Мексика".

"Мистер Трамп, если с Белым домом ничего не выйдет, считайте это официальным предложением", — говорится в конце ролика.

Видео посвящено выборам президента США, за ходом которых можно будет следить на RT. Дональд Трамп баллотируется на второй срок, его основным соперником является кандидат от Демократической партии Джо Байден.

На видео отреагировали ряд крупных англоязычных СМИ. Так, издание The Daily Beast выпустило материал под заголовком "Российский государственный канал опубликовал дипфейк, где Трамп изображен марионеткой Путина", в котором охарактеризовало ролик как "экстравагантный и крайне шокирующий".

"Все мы знаем, что Владимир Путин в высшей степени серьезно относится к делу своей жизни — подрыву американской демократии и разрушению самих устоев западной цивилизации, но это не значит, что ему и его медиа-прислуге нельзя время от времени и пошутить на этот счет", — заявило издание.

Также автор статьи обращает внимание на кадр, где Трамп демонстрирует подписанный с RT контракт, на котором видна написанная от руки фломастером сумма "$1 000 000 000" и говорит: "Сам Путин предложил".

В другом кадре сотрудник телеканала предлагает "Трампу" разные варианты передач, один из которых называется "Кандидат Путина", а сам Трамп на его заставке изображен вместе с российским президентом.

В The Daily Beast заявили, что "ролик непрозрачно намекает, что Трамп большой поклонник Путина и что президент США подконтролен Кремлю".

"Понятно, что ролик — это в первую очередь озорство сотрудников канала RT. Но в то же время это определенный сигнал, который вызывает беспокойство, — ведь именно так Кремль видит предстоящие выборы, а российские государственные СМИ представляют Трампа марионеткой Путина", — говорится в публикации.

Издание HuffPost в материале "Российский госканал смеется над Трампом, обещая взять его на работу в случае провала на выборах" пишет, что RT рекламирует свое информационное освещение американских выборов предложением работы президенту Дональду Трампу в случае его поражения.

"Присвоив" лицо и голос президента США актеру, RT создал видео, на котором Трамп спустя считанные дни после неудачи на выборах приезжает в Москву работать "специальным ведущим", пишет HuffPost.

Как отмечает издание, хоть видео и "сделано ради смеха", но "американское разведсообщество полагает, что Россия действительно предпринимает попытки вмешаться в президентские выборы 2020 года, просто более искусные — как это было в 2016 году, когда она помогала Трампу".

В свою очередь газета Daily Mail написала про ролик RT в материале под названием "Трамп-ТВ: российский государственный телеканал создал пародийное видео, в котором нынешний президент США, проиграв Джо Байдену, идет работать ведущим новостей и восхищается Владимиром Путиным". Газета отмечает, что в ролике использованы подлинные аудиозаписи, на которых "Трамп заискивает перед Путиным, хвалит Кремль и критикует мейнстримовские СМИ".

"Целью видео RT, видимо, было потроллить критиков, обвинявших Трампа в том, что он находится под влиянием Путина, на фоне растущих опасений о том, что российские власти пытаются вмешаться в американские выборы так же, как в 2016 году", — говорится в статье.

"Саркастическая попытка телеканала RT развенчать слухи о сговоре Трампа с Россией увидела свет как раз тогда, когда ЦРУ опубликовало отчет, в котором говорится, что Путин "вероятно" осуществляет "руководство" кампанией по дискредитации Байдена", — отмечает издание.

Сервис On Demand News также отметил, что RT опубликовал видео, "высмеивающее президента США Дональда Трампа", и заявил, что короткий ролик был выпущен для рекламы репортажей RT о президентских выборах в США в 2020 году.

"В пародийном видеоролике Трамп принимает предложение стать ведущим на российском телеканале сразу после своего проигрыша Джо Байдену на ноябрьских выборах. Пародийный аналог Трампа всегда готов исполнить волю Владимира Путина и Кремля", — говорится в сообщении сервиса.

В свою очередь издание The Moscow Times заявило, что телеканал RT "решил на практике доказать свою репутацию главной "страшилки" американских выборов и опубликовал видеоролик с предложением президенту США Дональду Трампу стать "специальным ведущим" в том случае, если он проиграет на выборах 2020 года".

Как говорится в публикации The Moscow Times, RT "перенес Трампа на 44 дня в будущее, где он принимает предложение президента России Владимира Путина стать ведущим RT после поражения на выборах 3 ноября".

"В шуточном видеоролике лицо и голос Трампа совместили с игрой актера, чтобы показать, как герой привыкает к своей новой работе в Москве", — сказано в публикации.

Заголовок издания гласит: "RT троллит Трампа предложением работы на период после выборов".

Израильская газета Haaretz опубликовала материал под заголовком "Deepfake-видеоролики становятся серьезной угрозой для демократии в странах от Израиля до США", где привела в пример ролик RT с Трампом.

"Изображение, звук и видео, генерируемые искусственным интеллектом, все более пагубно сказываются на нашей способности отличать правду от вымысла в политической сфере", — говорится в публикации.

На ролик RT обратили внимание и пользователи Twitter.

Малькольм Нэнс, автор бестселлеров по версии The New York Times, бывший офицер разведки военно-морского флота США, написал в своем Twitter: "Это уморительно. RT подшутил над Трампом, заявив, что он побежит в Россию и будет молить Путина дать ему вести телешоу, когда проиграет. Все так и есть".

"Это нечто", — комментирует Джордж Конвей, юрист, муж бывшей советницы Белого дома Келлианн Конвей.

This is quite something. https://t.co/LuftyauKVx — George Conway (@gtconway3d) September 22, 2020

Политический обозреватель Washington Post Майкл Шерер отмечает, что "пропагандисты Путина" "официально предложили Дональду Трампу работу в видеоролике с технологией "дипфейк", если тот проиграет на выборах".

"Положение дел у нас сейчас странное, и двигаться дальше, найти выход можно только если действовать разумнее", — написал продюсер Деннис Херринг, комментируя новость о появлении ролика.

"Кто бы мог подумать, что RT так умело обращается с технологией "deep fake"?????" — заявил преподаватель Королевского колледжа Лондона и глава программы по исследованию экстремизма в Университете Джорджа Вашингтона Александр Мелеагру-Хитченс.

Профессор права и философии Йельской школы права Скотт Шапиро опубликовал твит со словами: "Я не предвидел, что технология deep fake будет использована так открыто, да еще и в пародии".

"Пожалуйста, возьмите его (Трампа)", — написала британская журналистка Сара Хёрст.

В декабре 2015-го внимание мировых СМИ привлек другой ролик RT. В нем показывался 2035 год и постаревший президент США Барак Обама, который уже будучи пенсионером принимает в гостях госсекретаря Джона Керри. В доме бывшего американского лидера работает телевизор, на котором по каналу RT идет выступление действующего президента Америки — Эдварда Сноудена.