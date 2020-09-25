Сколько денег направит Узбекистан на бесплатную установку газовых смарт-счетчиков

Полный запуск системы с установкой современных приборов учета во всех регионах республики запланирован до 1 августа 2021 года.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. Узбекистан направит более 177 миллионов долларов на бесплатную установку населению газовых "умных" счетчиков, сообщает УзА.

Внедрение системы "умных счетчиков" будет идти в несколько этапов: например, в Кибрайском, Зангиатинском и Ташкентском районах Ташкентской области счетчики будут установлены за счет средств "Худудгазтаъминот" уже до 1 октября 2020 года.

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В Уртачирчикском, Чиназском, Юкоричирчикском, Янгиюльском и Карманинском районах, городах Ташкенте, Андижане, Бухаре, Гулистане, Джизаке, Намангане, Нукусе, Самарканде, Термезе, Ургенче, Карши, Каттакургане, Коканде, Маргилане, а также других регионах с повышенной задолженностью счетчики будут установлены до 1 февраля 2021 года за счет выделяемых кредитных средств Фонда реконструкции и развития.

"Полный запуск системы с установкой современных приборов учета во всех регионах республики запланирован до 1 августа 2021 года", - говорится в сообщении.

Счетчики будет поставлять "Технопарк", а для финансирования будет привлечен кредит Фонда реконструкции и развития в размере 150 миллионов долларов и кредит АКБ "Узпромстройбанк" на 27,5 миллиона долларов.

Более того, планируется привлечь кредиты иностранных коммерческих банков.

Напомним, предприятие по изготовлению умных счетчиков заработало в феврале этого года в Яшнабадском районе столицы.

Предприятие, организованное за счет инвестиций на $50 млн, способно выпускать в год 3 млн "умных" счетчиков. Устройства оснащены слотом для сим-карты и будут в режиме реального времени отправлять данные о потреблении газа на центральный сервер. Внедряемая с использованием таких счетчиков биллинговая система сократит человеческий фактор.

Счетчики оснащены регулятором, который нормализует давление газа и таким образом повышает безопасность, поможет предотвратить утечки газа и сопутствующие этому последствия.