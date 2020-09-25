В Навоийской области образован хокимият города Газган

Утверждены типовая структура управленческого аппарата хокимията, а также количество отделов государственных органов и организаций и их управленческого персонала.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. В составе Навоийской области образуется хокимият города Газгана областного подчинения, сообщает Министерство юстиции.

Принято постановление Правительства от 24 сентября 2020 года "О мерах по образованию хокимията города Газгана в составе Навоийской области".

"Утверждены типовая структура управленческого аппарата хокимията, а также количество отделов государственных органов и организаций и их управленческого персонала", - говорится в сообщении.

Соответствующими постановлениями палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан поселок городского типа Газган в Нуратинском районе переименован в город Газган и включен в категорию городов областного подчинения.