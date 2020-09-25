В аэропорту Ташкента таможенники нашли у пассажира "золотой" утюг

В ходе проведения дополнительного таможенного контроля выяснилось, что внутри прибора были спрятаны золотые украшения. В данный момент по факту выявленного правонарушения проводятся таможенные проверки.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. В аэропорту Ташкента сотрудники Специализированного таможенного комплекса "Ташкент-АЭРО" обратили внимание на беспокойное поведение пассажира, прилетевшего международным рейсом, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.

В ходе проведения таможенного досмотра с использованием современного сканирующего оборудования выяснилось, что внутри утюга были спрятаны золотые украшения общим весом 481,5 грамм. По предварительным подсчетам стоимость украшений составила 168 млн сумов.

Пресс-служба Государственного таможенного комитета В аэропорту Ташкента обнаружен "золотой" утюг

В комитете отмечают, что согласно действующему порядку существуют предельные нормы беспошлинного ввоза отдельных видов товаров на территорию республики. В частности, количество ввозимых физическими лицами ювелирных изделий из драгметаллов и драгоценных камней не должно превышать 65 грамм.

В данный момент по факту выявленного правонарушения проводятся таможенные проверки.