В одном из районов столицы отключат питьевую воду

Подача холодной воды будет временно приостановлена с 22.00 часов 25 сентября и до 22.00 часов 26 сентября.

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. В Яккасарайском районе Ташкента на улице Чупонота будет проведена плановая профилактика сетей водоснабжения для их подготовки к осенне-зимнему сезону, сообщают в столичном хокимияте.

В связи с этим, с 22.00 часов 25 сентября и до 22.00 часов 26 сентября временно прекратится подача питьевой воды на следующих улицах и проездах: Богибустон, Джамбул, Тадбиркор, К. Яшина, Эхтиром, Яккасарай, Нурмухаммедова, Сирожиддинова, З. Валидий, Тоборий, Хамшира, Дилхирож, Мерос, Ёкут, Сукрот, Спитамена.

В администрации отмечают, что по вышеуказанным локациям будут направлены спецмашины для перевозки воды.