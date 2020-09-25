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В одном из районов столицы отключат питьевую воду

© CC0 / pixabay
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200925/15054939/V-odnom-iz-rayonov-stolitsy-otklyuchat-pitevuyu-vodu.html

Подача холодной воды будет временно приостановлена с 22.00 часов 25 сентября и до 22.00 часов 26 сентября.

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. В Яккасарайском районе Ташкента на улице Чупонота будет проведена плановая профилактика сетей водоснабжения для их подготовки к осенне-зимнему сезону, сообщают в столичном хокимияте. 

 В связи с этим, с 22.00 часов 25 сентября и до 22.00 часов 26 сентября временно прекратится подача питьевой воды на следующих улицах и проездах: Богибустон, Джамбул, Тадбиркор, К. Яшина, Эхтиром, Яккасарай, Нурмухаммедова, Сирожиддинова, З. Валидий, Тоборий, Хамшира, Дилхирож, Мерос, Ёкут, Сукрот, Спитамена.

В администрации отмечают, что по вышеуказанным локациям будут направлены спецмашины для перевозки воды.

Теги:
Ташкент, отключение воды, холодная вода



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