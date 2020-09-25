Опубликованы результаты вступительных экзаменов в вузы — ГЦТ

В Государственном центре тестирования сообщили, что абитуриенты уже могут ознакомиться с информацией о зачислении или незачислении в состав студентов.

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. В Государственном центре тестирования (ГЦТ) объявили о публикации результатов вступительных тестовых испытаний в бакалавриат вузов в 2020/2021 учебном году 25 сентября в 15.00 по местному времени.

В ГЦТ сообщили, что абитуриенты уже могу ознакомиться с информацией о зачислении или незачислении в состав студентов через личный кабинет abitur.dtm.uz или идентифицировать себя в общих списках, вывешенных на mandat.dtm.uz.

Кроме того, ответы можно узнать на сайте cabinet.dtm.uz, а также с помощью SMS, отправив ID абитуриента на короткий номер 5100 или в вузе, куда поступающий подавал свои документы.

Напомним: в соответствии с законодательством, учащиеся, несогласные с результатами тестовых испытаний, имеют право обратиться с жалобой в апелляционную комиссию в письменной или электронной форме.