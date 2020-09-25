В Самарканде строится новый ТЦ стоимостью 21,1 млрд сумов - фото

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. В Самарканде открывается торгово-развлекательный центр Makon Mall, сообщает пресс-служба департамента по развитию туризма Самаркандской области.
Новый молл будет находиться на улице Мирзо Улугбека.
"В центре будут детская площадка, ювелирные магазины, фуд-корт, магазины одежды, продовольственных и промышленных товаров и многое другое. Центр также будет оснащен собственной автостоянкой", - говорится в сообщении.
Открытие ТЦ Marokand city планируется на декабрь текущего года. Общая стоимость проекта составляет 21 млрд 125 млн сумов.