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В Самарканде строится новый ТЦ стоимостью 21,1 млрд сумов - фото

В Самарканде строится новый ТЦ стоимостью 21,1 млрд сумов - фото

Пресс-служба департамента по развитию туризма
Общество
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Открытие ТЦ Marokand city планируется на декабрь текущего года. Общая стоимость проекта составляет 21 млрд 125 млн сумов.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. В Самарканде открывается торгово-развлекательный центр Makon Mall, сообщает пресс-служба департамента по развитию туризма Самаркандской области.

Новый молл будет находиться на улице Мирзо Улугбека.

В Самарканде строится новый ТЦ стоимостью 21,1 млрд сумов - фото
Пресс-служба департамента по развитию туризма
В Самарканде строится новый ТЦ стоимостью 21,1 млрд сумов - фото

"В центре будут детская площадка, ювелирные магазины, фуд-корт, магазины одежды, продовольственных и промышленных товаров и многое другое. Центр также будет оснащен собственной автостоянкой", - говорится в сообщении.

В Самарканде строится новый ТЦ стоимостью 21,1 млрд сумов - фото
Пресс-служба департамента по развитию туризма
В Самарканде строится новый ТЦ стоимостью 21,1 млрд сумов - фото

Открытие ТЦ Marokand city планируется на декабрь текущего года. Общая стоимость проекта составляет 21 млрд 125 млн сумов.

Теги:
торговый центр, Узбекистан, Узбекистан, Самарканд, Самарканд



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