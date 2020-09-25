Коронавирус в Узбекистане: главное на 25 сентября

На сегодняшний день в инфекционных учреждениях Узбекистана продолжают лечение 3 064 человека. Количество умерших от последствий коронавируса в стране составляет 449.

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заболеваний и выздоровлений

По последним данным Минздрава Узбекистана, в стране зафиксировано 54 392 случая заражения коронавирусной инфекцией. При этом 50 879 пациентов или 93% от общего количества заболевших сумели побороть опасный недуг.

На сегодняшний день в инфекционных учреждениях Узбекистана продолжают лечение 3 064 человека.

Количество умерших от последствий коронавируса в стране составляет 449.

Российский препарат от коронавируса прибыл в Узбекистан

Узбекистан стал одной из первых стран, куда был доставлен российский препарат от коронавируса под названием "Авифавир". Кроме того лекарство от COVID-19 появилось в Беларуси, Боливии, Казахстане, Кыргызстане, Туркменистане.

На очереди еще несколько стран: Аргентина, Болгария, Бразилия, Чили, Колумбия, Эквадор, Сальвадор, Гондурас, Кувейт, Панама, Парагвай, Саудовская Аравия, Сербия, Словакия, ЮАР, ОАЭ и Уругвай.

В Узбекистан поставят до 35 млн доз вакцины "Спутник V"

Российский фонд прямых инвестиций и фармацевтическая компания Laxisam договорились о поставках в Узбекистан первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V".

После получения одобрения регулирующих органов Узбекистана, в 2020 году в республику может быть поставлено до десяти миллионов доз вакцины, еще до 25 миллионов доз — в 2021 году. Вакцина создана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека с доказанной безопасностью и эффективностью.

Палаточный лагерь в Ростовской области сворачивают

В городе Каменск-Шахтинск Ростовской области, начали сворачивать палаточный лагерь, в котором более двух недель жили граждане Узбекистана, ожидавшие отправки на родину.

"Вчера мы отправили автобусами в Волгоградскую область последние 600 человек. Оттуда уже будет организован выезд в Узбекистан… Лагерь у себя сворачиваем, пока принимать больше не будем", - сказал замглавы асминистрации города Александр Срыбный.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире достигло почти 31,8 млн, из них более 973,6 тысяч умерли.