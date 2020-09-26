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В ГТК назначены новые руководители управлений

Sputnik / Михаил Палинчак
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200926/15059659/V-GTK-naznacheny-novye-rukovoditeli-upravleniy-.html

В связи с распоряжением президента в территориальных таможенных управлениях произведена смена кадров.

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. В территориальных таможенных управлениях произведен ряд назначений в соответствии с распоряжением главы государства,  сообщают в пресс-службе ГТК. 

Пресс-служба Государственного таможенного комитета
Руководители управлений ГТК по Ташкенту, Сурхандарьинской и Джизакской областям.

Начальником управления государственного таможенного комитета по городу Ташкенту стал полковник таможенной службы Саидов Толибжон Багадырович.

Пост главы управления государственного таможенного комитета по Сурхандарьинской области занял подполковник таможенной службы Умаров Кахрамон Акбарович.

Руководителем управления государственного таможенного комитета по Джизакской области назначен подполковник таможенной службы Мусамухамедов Нодир Камалитдинович. 

Теги:
назначение, Узбекистан, Государственный таможенный комитет



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