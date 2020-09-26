В ГТК назначены новые руководители управлений

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. В территориальных таможенных управлениях произведен ряд назначений в соответствии с распоряжением главы государства, сообщают в пресс-службе ГТК.
Начальником управления государственного таможенного комитета по городу Ташкенту стал полковник таможенной службы Саидов Толибжон Багадырович.
Пост главы управления государственного таможенного комитета по Сурхандарьинской области занял подполковник таможенной службы Умаров Кахрамон Акбарович.
Руководителем управления государственного таможенного комитета по Джизакской области назначен подполковник таможенной службы Мусамухамедов Нодир Камалитдинович.