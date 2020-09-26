Почему абитуриент не поступил в вуз, набрав более 206 баллов — ответ ГЦТ

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Накануне в социальных сетях был распространен бланк ответов абитуриента, который набрал 206,4 балла, но при этом не поступил в вуз.

По данному факту в Государственном центре тестирования предоставили официальный комментарий. В нем сообщается, что поступающий подавал заявление в Таможенный институт ГТК и был рекомендован в качестве студента по направлению "Таможенное дело".

Пресс-служба Государственного центра тестирования Бланк ответов абитуриента

В ГЦТ также подчеркнули, что данные из личных кабинетов абитуриентов актуальны только для государственных вузов.

"Информация о рекомендации студентов в высшие военные учебные заведения отсутствует, так как конкурс в данные вузы не проводится Государственным центром тестирования», - отмечено в сообщении.

Кроме того, в госорганизации акцентировали внимание на том, что за все время не было выявлено ни одного случая, когда претенденты, набравшие от 189 баллов, не поступали в вуз.