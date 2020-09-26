Коронавирус в Узбекистане: главное на 26 сентября

Болезнь победили еще 368 человек, всего — 51 322. Показатель выздоровления составляет 93 процента.

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Статистика

Министерство здравоохранения к этому часу сообщило о выявлении 357 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число достигло 54 819.

Победили болезнь еще 368 человек: 214 — в Ташкенте, 108 — в Ташкентской области, 16 — в Андижанской, 16 — в Джизакской,

десять — в Самаркандской области, четверо — в Хорезмской. Всего — 51 322. Показатель выздоровления составляет 93 процента.

На лечении находятся 3 045 пациентов.

Жертвами COVID-19 стали еще двое зараженных, общее число умерших — 452.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана Коронавирус в Узбекистане: статистика на 17.00 субботы, 26 сентября

Своими силами

В Узбекистане на этой неделе начали выпускать и зарегистрировали противовирусный препарат ремдесивир, помогающий при лечении коронавируса. Об этом сообщил вице-премьер Бехзод Мусаев.

Также фармкомпании республики освоили производство гепарина, эноксапарина и дексаметазона. Более того — налажен экспорт этих препаратов в соседние Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Грузию и Туркменистан.

Импорт вакцин: процедура упрощена

Правительство Узбекистана упростило процедуру импорта в страну вакцин от коронавируса COVID-19, отменив обязательное требование их регистрации в госорганах. При этом сохранено требование их обязательной сертификации.

Экспресс-тесты для выявления антител и антигенов к COVID-19 разрешено ввозить без регистрации и сертификации.

Напомним, что в республике до 1 октября действует запрет на экспорт лекарств, медицинских предметов и техники, используемых при лечении пациентов с COVID-19. Кроме того, упрощен импорт более 100 наименований фармпродкции и медоборудования, предназначенных для этих целей.

Еще несколько школ столицы откроются с понедельника

Главное управление народного образования Ташкента обновило список образовательных учреждений, работающих в очном формате.

С 28 сентября принимать детей будут следующие школы:

Бектемирский район

школы №№ 289, 290, 291, 292, 293.

Мирабадский район

школы №№ 31, 56, 57, 60, 65, 94, 125, 147, 154, 158, 175, 213, 214, 218, 328.

Мирзо-Улугбекский район

школы №№ 18, 27, 35, 49, 50, 54, 64, 71а, 112, 121, 142, 187, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 221, 225, 256, 223, 241, 275, 286, 308, школы-интернаты №№ 101 и 105, а также государственная общеобразовательная специализированная филологическая школа и государственная специализированная общеобразовательная школа профильного трудового обучения.

Алмазарский район

школы №№ 1, 11, 15, 16, 24, 29, 36, 46, 159, 165, 185, 224, 233, 234, 242, 243, 249, 261, 298, 326 и школа-интернат №106.

Полный список можно посмотреть здесь.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

Выявлено более 32,4 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели порядка 22,4 миллиона человек, скончались — свыше 980 тысяч.