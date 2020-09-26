Коронавирус в Узбекистане: главное на 26 сентября

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.
Статистика
Министерство здравоохранения к этому часу сообщило о выявлении 357 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число достигло 54 819.
Победили болезнь еще 368 человек: 214 — в Ташкенте, 108 — в Ташкентской области, 16 — в Андижанской, 16 — в Джизакской,
десять — в Самаркандской области, четверо — в Хорезмской. Всего — 51 322. Показатель выздоровления составляет 93 процента.
На лечении находятся 3 045 пациентов.
Жертвами COVID-19 стали еще двое зараженных, общее число умерших — 452.
Своими силами
В Узбекистане на этой неделе начали выпускать и зарегистрировали противовирусный препарат ремдесивир, помогающий при лечении коронавируса. Об этом сообщил вице-премьер Бехзод Мусаев.
Также фармкомпании республики освоили производство гепарина, эноксапарина и дексаметазона. Более того — налажен экспорт этих препаратов в соседние Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан, Грузию и Туркменистан.
Импорт вакцин: процедура упрощена
Правительство Узбекистана упростило процедуру импорта в страну вакцин от коронавируса COVID-19, отменив обязательное требование их регистрации в госорганах. При этом сохранено требование их обязательной сертификации.
Напомним, что в республике до 1 октября действует запрет на экспорт лекарств, медицинских предметов и техники, используемых при лечении пациентов с COVID-19. Кроме того, упрощен импорт более 100 наименований фармпродкции и медоборудования, предназначенных для этих целей.
Еще несколько школ столицы откроются с понедельника
Главное управление народного образования Ташкента обновило список образовательных учреждений, работающих в очном формате.
С 28 сентября принимать детей будут следующие школы:
Бектемирский район
- школы №№ 289, 290, 291, 292, 293.
Мирабадский район
- школы №№ 31, 56, 57, 60, 65, 94, 125, 147, 154, 158, 175, 213, 214, 218, 328.
Мирзо-Улугбекский район
- школы №№ 18, 27, 35, 49, 50, 54, 64, 71а, 112, 121, 142, 187, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 221, 225, 256, 223, 241, 275, 286, 308, школы-интернаты №№ 101 и 105, а также государственная общеобразовательная специализированная филологическая школа и государственная специализированная общеобразовательная школа профильного трудового обучения.
Алмазарский район
- школы №№ 1, 11, 15, 16, 24, 29, 36, 46, 159, 165, 185, 224, 233, 234, 242, 243, 249, 261, 298, 326 и школа-интернат №106.
Полный список можно посмотреть здесь.
Распространение COVID-19: что происходит в мире
Выявлено более 32,4 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели порядка 22,4 миллиона человек, скончались — свыше 980 тысяч.