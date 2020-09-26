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В зоопарке Ташкента появились бухарские олени спустя 10 лет

Пресс-служба зоопарка Ташкента
Общество
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Животных доставили в зоопарк в июне. Известно, что это две взрослые особи — самец Ромка и самка Роза.

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. В зоопарк Ташкента спустя 10 лет завезли бухарских оленей из Зарафшанского национального природного парка. Об этом сообщили в администрации столичного учреждения.

По имеющимся данным, животных доставили в зоопарк в июне. Известно, что это две взрослые особи — самец Ромка и самка Роза. Сейчас пара уже полностью адаптировалась к новым условиям и привыкла к сотрудникам.

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Для создания племенной группы в будущем планируется поступление еще нескольких самок.

Для справки: бухарский олень является представителем самых редких подвидов благородного оленя. Он обитает в тугайных лесах и в высокой траве по берегам водоёмов Центральной Азии. Животное занесено в Международную красную книгу и Красную книгу Узбекистана.

Теги:
животные, Ташкентский зоопарк, Ташкент



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