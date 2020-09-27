В Узбекистане обсудят всеобщий доступ к информации

Цель мероприятия — привлечение внимания к правам граждан на доступ к информации во время кризиса, связанного с пандемией COVID-19.

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. В понедельник состоится онлайн-конференция, приуроченная к Международному дню всеобщего доступа к информации. Ее организаторами выступают Фонд развития масс-медиа и Координатор проектов ОБСЕ в Узбекистане, сообщает пресс-служба фонда.

Среди участников форума - заместитель Генерального секретаря ООН по глобальным коммуникациям Мелисса Флеминг, председатель Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов, заместитель председателя Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиёева и другие.

Комил Алламжонов и Саида Мирзиёева рассказали о свободе прессы >>

Цель мероприятия — привлечение внимания к правам граждан на доступ к информации во время кризиса, связанного с пандемией COVID-19, и преимущества наличия конституционных, законодательных и политических гарантий общественного доступа к информации.