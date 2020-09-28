Это связано с проведением ремонтно-профилактических работ на водоводах и водопроводных сетях и подготовкой к работе в осенне-зимний период 2020 года.

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. В Ташкенте ожидаются отключения холодной воды и понижение давления на водопроводных сетях, сообщает АО "Узсувтаъминот".

Воды не будет:

14 сентября с 09 до 13 часов 15 сентября — в Мирабадском районе (махалли: "Мовароуннахр", "Минг-Урик", "Салар"; Северный вокзал, Железнодорожная прокуратура, МГУ имени Ломоносова, улица Амир Темура дома №29, 30, 43, улица Туркистан дома №8, 10, 33, 35, 64, улица Саид Барака дома №1, 18, улица Садык Азимова дома №5, 89, 89/1);

— в Мирабадском районе (махалли: "Мовароуннахр", "Минг-Урик", "Салар"; Северный вокзал, Железнодорожная прокуратура, МГУ имени Ломоносова, улица Амир Темура дома №29, 30, 43, улица Туркистан дома №8, 10, 33, 35, 64, улица Саид Барака дома №1, 18, улица Садык Азимова дома №5, 89, 89/1); 15 сентября с 09 до 09 часов 16 сентября — в Алмазарском (махалли "Университетская" и "Мирзо Голиб") и Шейхантоурском районах (махалля "Узбекистан");

— в Алмазарском (махалли "Университетская" и "Мирзо Голиб") и Шейхантоурском районах (махалля "Узбекистан"); 16 сентября с 09 до 16 часов 17 сентября — в Учтепинском районе (мхалля "Шафтолизор", улица Рахимбабаева, дом №4б);

17 сентября с 9.00 часов до 13.00 часов 18 сентября — в Алмазарском районе (массивы: ТашГУ-ТашПИ, ТашГОСМИ, Медгородок, Олимпия, Ходжаева; махалли: Бешкурган, Майкурган);

— в Алмазарском районе (массивы: ТашГУ-ТашПИ, ТашГОСМИ, Медгородок, Олимпия, Ходжаева; махалли: Бешкурган, Майкурган); 21 сентября с 9.00 до 18.00 часов 22 сентября — в Яшнабадском районе (махалли: Урта масжид, Уйсозлар, Икбол, Мумтоз, улица Шавкат с проездами, проезды Уйсозлар с тупиками, проезды Мумтоз с тупиками, военная часть СГБ, предприятие МАН, автопарк №1). Также воду отключат в Мирабардском районе (массивы: Куйлюк -1, Куйлюк-2, Куйлюк-3, Куйлюк-4, поликлиника, махалли: Файзиобад, Билимдон, Парвона, Баратхужа, Куйлюк ота, Ок-уй, Бахт, гостиницы "Хаёт", "Данцил хил";

— в Яшнабадском районе (махалли: Урта масжид, Уйсозлар, Икбол, Мумтоз, улица Шавкат с проездами, проезды Уйсозлар с тупиками, проезды Мумтоз с тупиками, военная часть СГБ, предприятие МАН, автопарк №1). Также воду отключат в Мирабардском районе (массивы: Куйлюк -1, Куйлюк-2, Куйлюк-3, Куйлюк-4, поликлиника, махалли: Файзиобад, Билимдон, Парвона, Баратхужа, Куйлюк ота, Ок-уй, Бахт, гостиницы "Хаёт", "Данцил хил"; 22 сентября с 21.00 до 6.00 часов 23 сентября — в Юнусабадском районе (махалля Жомий);

23 сентября с 9.00 до 9.00 25 сентября — в Шейхантоурском районе (махалли: Сархумдон, Обиназир, Гулбозор, Бог куча, Илгор, Тинчлик, Чакар, Зафаробод, Бустон, Хувайдо, Оклон, Катта Ховуз, Ц-26, Ц-27, Ц-28, 1-я Городская больница, 1-й Роддом, Дока хлеб по улице Старый Уйгур, районная котельная №3, спорт комплекс ЖАР). Кроме того, отключения ожидаются в Алмазарском районе (массивы Б-1, Б-3, улицы Нурафшон, Карасарайская, Эски Карасарай, Батыр Закирова, Фароби, Озод, Жанон, Лангар, Абдулла Кадыри, Сагбан с проездами, улица Заркайнар с проездами);

28 сентября с 9.00 до 13.00 часов 29 сентября — в Мирабадском районе (махалли: Фуркат, Фитрат, Истиклолобад, Саракульская, Янги Замон, улицы Тор Хамроз, Кошхувос, 1-й проезд Кошхувос, 6-й тупик Фаргона йули, 2-й проезд Абдурауф Фитрат, улица Толимарджон общежитие №14, улица Эски Саракуль общежитие №113/9, улица Алтынкульская общежитие №40а, завод "ТашЭЛЕКТРОАППАРАТ", АТС, военный лицей, Архитектурный колледж);

29 сентября с 9.00 до 21.00 часов 29 сентября — в Мирзо Улугбекском районе (массив Карасу-1 дома № 14, 15, 36, 45, 46, Карасу-3 дома №13, 14, улица Авайхон 1-й, 2-й проезды). Понижение давление воды ожидается в массиве Карасу-1 домах № 24-35, 37, на улице Авайхон дома №1-15, массиве Карасу-6 домах № 16, 17, 19, 19а, 19б, 19в, 21, 22, 23, 24, 26, а также на улице Гетё дом №54.

29 сентября с 9.00 до 13.00 часов 30 сентября — в Сергелийском районе (аэропорт, завод №243, улица Саади, махалли: Ногой кургон, Жунарык, Чаштепа, Узар) и Яккасарайском (массивы Башлык, Кушбеги, улица Бобур дома № 69/1-69/10, №67/1-67/12, №81/1-81/6, №46/1, 46/2, 46/3, 59, 61, 63, 71, улица Абдуллы Каххара дом № 2г, МКАД жилые дома №87в, 87г).

30 сентября с 9.00 до 9.00 часов 1 октября — в Мирзо-Улугбекском (улицы Яхъё Гулямова, Узбекистон Овози, Генрокуратура Узбекистана), а также в Яшнабадском районе (Фонд Форум).

Ознакомиться с полным списком адресов и графиком отключений с 5 по 12 октября можно здесь.

Отмечается, что в места отсутствия воды будут направляться автоводовозы.