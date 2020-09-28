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Затопление дорог в Ташкенте

В Узбекистан придут дожди и ветер

Facebooke / Водители Ташкента
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200928/15069423/V-Uzbekistan-pridut-dozhdi-i-veter.html

Температура понизится до +15…+20 градусов, а в ночные и утренние часы еще сохранится влияние холодной воздушной массы.

ТАШКЕНТ, 28 сен - Sputnik. В Узбекистане на этой неделе ожидаются дожди и понижение температуры, сообщает Узгидромет.

"Дожди также пройдут 30 сентября по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям и областям Ферганской долины. В высокогорных районах не исключен переход дождя в снег", - говорится в информации.

Температура понизится до +15…+20 градусов, а в ночные и утренние часы еще сохранится влияние холодной воздушной массы, температура понизится до +5…+8 градусов тепла. 

На следующей неделе температура в Узбекистане опустится ниже нормы >>

Напомним, на прошлой неделе уже похолодало в северных районах республики. В Каракалпакстане, Хорезмской области температура понизилась на 5-7 градусов и усилился ветер.

Теги:
дожди, дождь, погода, Узбекистан, Узбекистан



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