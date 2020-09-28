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В Фергане мошенник за $900 пообещал мужчине найти ему работу в РФ

© Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200928/15069440/V-Fergane-moshennik-za-900-poobeschal-muzhchine-nayti-emu-rabotu-v-RF.html

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Злоумышленника могут лишить свободы сроком до трех лет.

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. По данным МВД Узбекистана, инцидент произошел возле столовой, расположенной в центре города.

В ходе проведенного расследования установлено, что гражданин Ш. С. вошел в доверие к А. У. и пообещал ему найти работу в России. За свои услуги он попросил $900. Однако так и не выполнил своего обещания, а полученные деньги потратил на собственные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело по стать "Мошенничество" УК РУз. В настоящий момент следствие продолжается.

В Министерстве внутренних дел отмечают, что злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до трех лет.

Теги:
работа, Фергана, Узбекистан, Уголовный кодекс, мошенничество, мошенник



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