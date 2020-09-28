В Фергане мошенник за $900 пообещал мужчине найти ему работу в РФ

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. По данным МВД Узбекистана, инцидент произошел возле столовой, расположенной в центре города.
В ходе проведенного расследования установлено, что гражданин Ш. С. вошел в доверие к А. У. и пообещал ему найти работу в России. За свои услуги он попросил $900. Однако так и не выполнил своего обещания, а полученные деньги потратил на собственные нужды.
По данному факту возбуждено уголовное дело по стать "Мошенничество" УК РУз. В настоящий момент следствие продолжается.
В Министерстве внутренних дел отмечают, что злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до трех лет.