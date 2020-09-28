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Решения хокимов будут проходить через систему "E-qaror": что это и как работает

© Flickr / datos.gob.es
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200928/15071559/Resheniya-khokimov-budut-prokhodit-cherez-sistemu-E-qaror-chto-eto-i-kak-rabotaet.html

Система "E-qaror" предусматривает принятие главами администраций всех нормативно-правовых документов в электронной форме. Механизм в качестве эксперимента введут в тестовом режиме с января по май 2021 года в Кашкадарьинской области.

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана разрабатывает механизм, при котором будут признаваться недействительными решения хокимов, принятые в обход электронной системы "E-qaror".

Пресс-служба президента Узбекистана
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За это в отношении соответствующих должностных лиц также будет установлена персональная ответственность.

Ожидается, что внедрение электронной системы "E-qaror" сделает процесс правового регулирования органов власти на местах более прозрачным и простым.

До 1 сентября было поручено завершить полную опись всех действующих решений хокимов о выделении земель физическим и юридическим лицам, принятых с момента вступления в силу закона "О государственной власти на местах", то есть с 18 сентября 1993 года.

После описи все решения должны быть опубликованы на официальных веб-сайтах соответствующих хокимиятов.

Зачем нужна эта система?

Ожидается, что внедрение электронной системы "E-qaror":

  • обеспечит строгий контроль на предмет законности каждого документа, принимаемого местными властями. Все процессы, связанные с приемом документов (разработка проекта, согласование, подписание, нумерация и публикация), будут осуществляться с помощью электронной системы. Мониторинг данного процесса будут осуществлять органы юстиции;
  • сделает процесс отслеживания деятельности хокимов более прозачным. Так, граждане получат доступ к принятым документам и смогут отслеживать их обоснованность;
  • предотвратит незаконное принятие нормативных актов (в частности задним числом), замену приложений к документам и другие;

Нормативный акты, принимаемые хокимами через электронную систему "E-qaror", будут автоматически публиковать на официальных сайтах хокимиятов, а также в Национальной базе данных законодательства – "LexUZ".

Первой на данную систему в качестве эксперимента перейдет Кашкадарьинская область (с января по май 2021 года).

После этого с 1 июля 2021-го ее планируется внедрить во всех регионах страны.

Отметим, что сейчас в Узбекистане оценку предлагаемых нормативно-правовых актов проводят органы и организации-разработчики через портал для обсуждения regulation.gov.uz.

Теги:
Министерство юстиции Узбекистана, хокимият, хоким, электронная система



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