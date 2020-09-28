Узбекистан намерен перенять опыт Китая в борьбе с бедностью

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Узбекистан планирует наладить сотрудничество с Китаем в области сокращения бедности. Об этом проинформировали в ходе международной видеоконференции, сообщает пресс-служба Министерства экономического сотрудничества и сокращения бедности республики.
Было подчеркнуто, что долгосрочной стратегической целью Узбекистана является обеспечение устойчивого и всеобъемлющего экономического роста, увеличение дохода на душу населения и снижение уровня бедности и неравенства.
Чтобы достичь поставленные цели, республика делает упор на либерализацию и структурные реформы для укрепления рыночной экономики.
В ходе дискуссии отмечали необходимость усиления глобального сотрудничества в области сокращения бедности. Отдельно выделили при этом роль Китая, учитывая успешный опыт этой страны в сфере борьбы с бедностью.
Была озвучена информация о принимаемых практических антикризисных мерах в Узбекистане по смягчению негативных последствий глобальной пандемии короновируса, о сотрудничестве с международными организациями и финансовыми институтами, а также о совместной работе с международными экспертами для разработки Концепции и Стратегии сокращения бедности.
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В качестве мер по сокращению бедности в Узбекистане озвучены реализуемые структурные реформы, направленные на обеспечение стабильного и инклюзивного роста экономики, усиление человеческого капитала и создание новых рабочих мест.
Узбекской стороной были предложены:
- Создать правовую основу сотрудничества между Китаем и Узбекистаном в области сокращения бедности;
- Организовать деловую поездку сотрудников министерств и ведомств в КНР для изучения опыта по сокращению бедности;
- Привлечь консультанта с китайской стороны в Министерство экономического развития и сокращения бедности.
В свою очередь, китайская сторона выразила готовность оказать содействие и поделиться своим опытом в области сокращения бедности.