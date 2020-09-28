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Мужчина сидит с ноутбуком на полу

Узбекистан намерен перенять опыт Китая в борьбе с бедностью

pixabay
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200928/15072481/Uzbekistan-nameren-perenyat-opyt-KNR-v-borbe-s-bednostyu.html

В ходе дискуссии отмечали необходимость усиления глобального сотрудничества в области сокращения бедности. Отдельно выделили при этом роль Китая, учитывая успешный опыт этой страны в сфере борьбы с бедностью.

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Узбекистан планирует наладить сотрудничество с Китаем в области сокращения бедности. Об этом проинформировали в ходе международной видеоконференции, сообщает пресс-служба Министерства экономического сотрудничества и сокращения бедности республики.

Силуэт вооружённого боевика
AMER ALMOHIBANY / AFP
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Было подчеркнуто, что долгосрочной стратегической целью Узбекистана является обеспечение устойчивого и всеобъемлющего экономического роста, увеличение дохода на душу населения и снижение уровня бедности и неравенства.

Чтобы достичь поставленные цели, республика делает упор на либерализацию и структурные реформы для укрепления рыночной экономики.

В ходе дискуссии отмечали необходимость усиления глобального сотрудничества в области сокращения бедности. Отдельно выделили при этом роль Китая, учитывая успешный опыт этой страны в сфере борьбы с бедностью.

Была озвучена информация о принимаемых практических антикризисных мерах в Узбекистане по смягчению негативных последствий глобальной пандемии короновируса, о сотрудничестве с международными организациями и финансовыми институтами, а также о совместной работе с международными экспертами для разработки Концепции и Стратегии сокращения бедности.

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В качестве мер по сокращению бедности в Узбекистане озвучены реализуемые структурные реформы, направленные на обеспечение стабильного и инклюзивного роста экономики, усиление человеческого капитала и создание новых рабочих мест.

Узбекской стороной были предложены:

  • Создать правовую основу сотрудничества между Китаем и Узбекистаном в области сокращения бедности;
  • Организовать деловую поездку сотрудников министерств и ведомств в КНР для изучения опыта по сокращению бедности;
  • Привлечь консультанта с китайской стороны в Министерство экономического развития и сокращения бедности.

В свою очередь, китайская сторона выразила готовность оказать содействие и поделиться своим опытом в области сокращения бедности.

Теги:
опыт, Китай, Узбекистан, министерство, бедность



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