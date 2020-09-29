Что изменится в жизни узбекистанцев с 1 октября - справка Минюста

С начала октября повысятся ставки акцизного налога на некоторые виды подакцизных товаров (услуг), напомнили в ведомстве.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В Министерстве юстиции представили сводку законодательных изменений, которые вступят в силу с начала следующего месяца.

Внедряется практика выдачи субъектам предпринимательства "Знака санитарно-эпидемиологического благополучия" на основе изучения соответствия их деятельности санитарным правилам, нормам и гигиеническим нормативам и результатов анализов. Знак выдается Санитарно-эпидемиологической службой по трем видам категорий — "зеленый", "желтый" и "красный" на срок до 12 месяцев.

Не допускается изучение и проверка органами Санитарно-эпидемиологической службы деятельности субъектов предпринимательства, имеющих знак категории "зеленый" (за исключением зарегистрированных случаев массовых отравлений и групповых заболеваний).

Решения, протоколы аукционов и тендеров, нотариально удостоверенные сделки и другие документы, предусматривающие возникновение, изменение, отчуждение, ограничение и прекращение прав на земельные участки, вступают в силу после государственной регистрации в Национальной географической информационной системе Республики Узбекистан.

Национальная географическая информационная система позволит оперативно обеспечить юридические и физические лица кадастровыми данными.

Агентство по регулированию алкогольного и табачного рынка и развитию виноделия будет проводить проверки на предприятиях по производству пищевого и технического этилового спирта, алкогольной и табачной продукции, а также в организациях, занимающихся оптовой и розничной торговлей алкогольной продукцией. Проверки будут осуществляться при наличии фактов производства и реализации алкогольной и табачной продукции без соответствующей лицензии и разрешительного свидетельства, не маркированной средствами идентификации, с поддельной акцизной маркой или не имеющей акцизной марки с уведомлением специального уполномоченного органа.

Руководители бюджетных и корпоративных заказчиков при формировании перечня товаров (работ, услуг), предусматриваемых к закупу, в обязательном порядке изучают возможность их приобретения у местных производителей, зарегистрированных на портале cooperation.uz.

Не допускается создание хозяйствующих субъектов с участием государства и аффилированных с ними лиц, а также государственных учреждений, уполномоченных осуществлять хозяйственную деятельность (за исключением создания в целях обеспечения обороноспособности и национальной безопасности), в следующих случаях:

в сферах, в которых уже функционирует пять и более субъектов частного предпринимательства на одном товарном рынке;

со стороны государственных органов в тех сферах, в которых они наделены полномочиями по лицензированию, регистрации, аккредитации и выдачи разрешений.

Разработка, согласование, принятие, проведение правовой экспертизы и государственная регистрация проектов ведомственных нормативно-правовых актов будет осуществляться посредством Единой электронной системы разработки и согласования проектов нормативно-правовых актов.

Подключение к электрическим сетям электрооборудования мощностью до 140 киловатт осуществляется за счет средств АО "Региональные электрические сети" по желанию субъекта предпринимательства в соответствии с его запросом, подаваемым в центры государственных услуг, одновременно с заявлением на получение технических условий. Данные средства взыскиваются в течение одного года за счет надбавок к стоимости электроэнергии, потребляемой субъектами предпринимательства.

Отменяется государственное регулирование цен (установления предельного уровня рентабельности) при издании учебников и учебно-методических комплексов для образовательных учреждений за счет средств республиканского бюджета и средств Республиканского целевого книжного фонда.

В целях бесперебойного обеспечения населения зерновой продукцией и предотвращения резких колебаний цен поэтапно внедряется система интервенционных закупок.

При этом начиная с урожая 2021 года будет поэтапно снижены объемы государственного заказа на зерновые, внедрены рыночные механизмы, обеспечивающие свободную конкуренцию при закупке и реализации зерновых колосовых. Планируется разработать механизм по переходу от системы государственного заказа на использование государственного резерва для обеспечения продовольственной безопасности.

С начала октября повысятся ставки акцизного налога на некоторые виды подакцизных товаров (услуг).

После получения лицензии негосударственные образовательные организации должны будут предоставлять в Государственную инспекцию по надзору за качеством образования соответствующие сведения для внесения в "Информационную систему управления негосударственным образованием". Если достоверная информация о негосударственной образовательной организации, получателях образования, педагогах и образовательном процессе в течение 30 дней с момента получения лицензии будет отсутствовать, это будет служить основанием для приостановления или прекращения действия лицензии. За выдачу бланков документов государственного образца о получении негосударственного образования по вопросам подготовки и повышения квалификации кадров вводится плата в размере 10 процентов БРВ.

Цены на услуги водоснабжения будут пересмотрены местными кенгашами. Регулируемые цены (тарифы) на услуги водоснабжения и канализации будут утверждаться после одобрения Жокаргы Кенеса и региональных Кенгашей народных депутатов при наличии заключений антимонопольного органа и органов ценового регулирования.