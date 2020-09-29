Акцент на детях с особыми потребностями: в Узбекистане пройдет телемарафон

Во время телемарафона МДО покажет, как изменилась система дошкольного образования в каждом регионе республики.

ТАШКЕНТ, 29 сен - Sputnik. 30 сентября и 1 октября 2020 МДО Узбекистана проведет телемарафон, посвященный третьей годовщине создания министерства. В рамках мероприятия пройдет благотворительная акция от Центра молодежи и детей с ограниченными возможностями Mehrli qo‘llar ("Добрые руки").

Во время телемарафона МДО покажет, как изменилась система дошкольного образования в каждом регионе республики, а также проведет телемосты с областными управлениями и Министерством дошкольного образования Республики Каракалпакстан.

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Важным блоком мероприятия станет тема дошкольного образования для детей с особыми потребностями. К телемарафону присоединится Центр молодежи и детей с ограниченными возможностями. В рамках проекта Mehrli qo'llar Центр проведет сбор средств для благотворительной акции Mehr ("Добро"). Деньги пойдут на закупку оборудования и инвентаря для детей с инвалидностью: вертикализаторов, функциональных стульев, ходунков, инвалидных колясок и т. д.

"Телемарафон приурочен сразу к двум датам — третей годовщине Министерства дошкольного образования и Дню учителя и наставника. Особое внимание мы бы хотели привлечь к вопросу воспитания детей, для которых дошкольное образование и помощь наставников имеют первостепенное значение. Это воспитанники с ограниченными возможностями здоровья", — сказала министр дошкольного образования Агриппина Шин.

По ее словам, сейчас министерство делает шаги в сторону инклюзии: в Ташкенте открыта комбинированная ДОО, которую посещают как здоровые ребята, так и дети с задержкой психического развития. В Нукусе второй год успешно функционирует первая многопрофильная специализированная ДОО с реабилитационным центром "Имкон", в скором времени ее аналоги появятся в Ташкентской и Кашкадарьинской областях. В 148 многопрофильных специализированных ДОО по всей республике воспитанникам с ОВЗ оказывают всестороннюю медицинскую и педагогическую помощь.

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Также в телемарафоне примут участие деятели искусства, писатели, одаренные дети, педагоги и работники системы дошкольного образования.

Прямая трансляция пройдет на каналах UzReport TV (30 сентября, с 18.20 до 21.20) и "Оилавий" (1 октября, с 19.00 до 21.00). По завершении благотворительной акции Центр молодежи и детей с ограниченными возможностями предоставит отчет о собранных средствах.