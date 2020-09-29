В Узбекистане принят документ, который отменит устаревшие акты законодательства

В Министерстве юстиции будет создано Управление оценки регуляторного воздействия. Во всех органах государственного управления и исполнительной власти на местах будут назначены сотрудники, ответственные за оценку регуляторного воздействия.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. По предложению Министерства юстиции в Узбекистане будет отменено около 2 500 устаревших, создающих бюрократические препоны актов законодательства.

Профильным указом главы государства внедряется система пересмотра утративших свою актуальность актов законодательства. Документ устанавливает ряд новых правил, которым необходимо следовать в процессе нормотворчества:

во-первых, на уровне закона устанавливаются конкретные критерии разграничения актов палат парламента, президента, Кабинета Министров и органов государственной власти на местах индивидуального и организационного характера от принимаемых ими нормативно-правовых актов;

во-вторых, внедряется практика принятия нового законодательного акта вместо его новой редакции с одновременным признанием утратившим силу действовавшего законодательного акта, а также ранее принятые подобные законодательные акты будут пересматриваться;

в-третьих, акты, направленные на установление дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и перенос выходных дней, а также организацию проведения мероприятий признаются утратившими силу по окончанию соответствующего года.

В Министерстве юстиции будет создано Управление оценки регуляторного воздействия. Во всех органах государственного управления и исполнительной власти на местах будут назначены сотрудники, ответственные за оценку регуляторного воздействия.

Новое управление будет отвечать за проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов и разработку мер и рекомендаций по устранению выявленных коррупционных факторов, выявлению пробелов в законодательстве, правил и положений, создающих условия для коррупции.