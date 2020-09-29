17:17 29 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.07
  • EUR12003.57
  • USD10321.21
Поиск
Папка с документами

В Узбекистане принят документ, который отменит устаревшие акты законодательства

Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
Получить короткую ссылку
186 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200929/15078163/V-Uzbekistane-prinyat-dokument-kotoryy-otmenit-ustarevshie-akty-zakonodatelstva.html

В Министерстве юстиции будет создано Управление оценки регуляторного воздействия. Во всех органах государственного управления и исполнительной власти на местах будут назначены сотрудники, ответственные за оценку регуляторного воздействия.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. По предложению Министерства юстиции в Узбекистане будет отменено около 2 500 устаревших, создающих бюрократические препоны актов законодательства.

Молоток судьи
© Sputnik / Максим Богодвид
Власти Узбекистана придумали, как побороть коррупцию и бюрократию в судах

Профильным указом главы государства внедряется система пересмотра утративших свою актуальность актов законодательства. Документ устанавливает ряд новых правил, которым необходимо следовать в процессе нормотворчества:

во-первых, на уровне закона устанавливаются конкретные критерии разграничения актов палат парламента, президента, Кабинета Министров и органов государственной власти на местах индивидуального и организационного характера от принимаемых ими нормативно-правовых актов;

во-вторых, внедряется практика принятия нового законодательного акта вместо его новой редакции с одновременным признанием утратившим силу действовавшего законодательного акта, а также ранее принятые подобные законодательные акты будут пересматриваться;

в-третьих, акты, направленные на установление дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и перенос выходных дней, а также организацию проведения мероприятий признаются утратившими силу по окончанию соответствующего года.

В Министерстве юстиции будет создано Управление оценки регуляторного воздействия. Во всех органах государственного управления и исполнительной власти на местах будут назначены сотрудники, ответственные за оценку регуляторного воздействия.

Новое управление будет отвечать за проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов и разработку мер и рекомендаций по устранению выявленных коррупционных факторов, выявлению пробелов в законодательстве, правил и положений, создающих условия для коррупции.

Теги:
законодательство, Узбекистан, Министерство юстиции Узбекистана



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Автомотофестиваль в Amirsoy Mountain Resort
Автомобили, девушки и дрифт: фестиваль в Амирсое - фотолента
Россия успешно запустила в космос ракету "Союз-2" — захватывающие кадры
Новые автозаводы Узбекистана
Какие автозаводы откроются в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться