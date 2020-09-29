Разработаны три сценария проведения Тотального диктанта

Мероприятие стартует 17 октября в 13.00 при любых условиях развития пандемии коронавируса. Регистрация на официальном сайте открыта с 8 сентября.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В столице Узбекистана "Тотальный диктант-2020" стартует 17 октября в 13.00 по местному времени. Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан сообщила пресс-служба проекта.

По словам организаторов, мероприятие состоится при любых условиях. В зависимости от эпидемиологической ситуации разработано несколько возможных вариантов осуществления акции.

Три сценария проведения Тотального диктанта

Оффлайн — в аудиториях при соблюдении всех санитарных норм и социальной дистанции; Онлайн — через специальную форму на официальном сайте проекта; #пишемдома под трансляцию на totaldict.ru — участник сможет написать диктант на фирменном бланке от руки и затем сдать его на проверку в один из специальных городских пунктов.

Регистрация на сайте totaldict.ru обязательна для любой формы, выбранной участниками. Она открыта для добровольцев с 8 сентября.

"Тотальный диктант — это ежегодная акция для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса", - отмечают организаторы.

Ранее мероприятие планировалось провести 4 апреля, однако из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции было решено перенести диктант на осень.

Для справки: первый Тотальный диктант был проведен студентами гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета в 2004 году. За 16 лет акция приобрела всемирный масштаб: ее организует фонд "Тотальный диктант", расположенный в Новосибирске, а воплощают активисты и волонтеры в разных уголках планеты. В прошлом году событие охватило 81 страну, объединив более 236 тысяч человек.

В Узбекистане Тотальный диктант впервые прошел в 2019 году в Каракалпакстане. Его дебют не помешал республике выбиться в лидеры по числу участников по всему миру. В качестве основного информационного партнера акции выступило новостное агентство Sputnik Узбекистан. Диктант был проведен в филиале ТУИТ в Нукусе. Текст Павла Басинского читал шеф-редактор Sputnik Узбекистан Дмитрий Ключевский.