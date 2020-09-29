В Самарканде проректора уволили из-за фальшивого диплома PhD — ответ вуза

в Самаркандском международном университете туризма "Шелковый путь" по данному факту уполномоченными органами было проведено расследование.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. На днях в СМИ распространилась провокационная информация о том, что первый проректор Самаркандского международного университета туризма Азамат Акбаров был уволен из вуза в январе текущего года.

Проректора отстранили от работы якобы за поддельный диплом доктора философии (PhD), выданный университетом BURCH в Сараево (Босния и Герцеговина). Также сообщалось, что он по этой же причине был исключен из состава экспертного совета "Буюк келажак".

Однако в Самаркандском международном университете туризма "Шелковый путь" данную информацию опровергли. Ответ был опубликован на официальном сайте вуза.

"Согласно публикациям, Азамат Акбаров был уволен из-за поддельного диплома, хотя фактически проректор написал заявление об уходе по собственному желанию и заключенный с ним трудовой договор был прекращён", - указано в комментарии.

Также в университете добавили, что по данному факту уполномоченными органами было проведено расследование. Обвинение не нашло доказательств, в результате чего следствие прекратилось.