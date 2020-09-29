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Пустое кресло

В Самарканде проректора уволили из-за фальшивого диплома PhD — ответ вуза

Sputnik / Михаил Воскресенский
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200929/15080193/V-Samarkande-prorektora-uvolili-iz-za-falshivogo-diploma-PhD--otvet-vuza.html

в Самаркандском международном  университете туризма "Шелковый путь" по данному факту уполномоченными органами было проведено расследование.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. На днях в СМИ распространилась провокационная информация о том, что первый проректор Самаркандского международного  университета туризма Азамат Акбаров был уволен из вуза в январе текущего года.

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© Flickr / Jordan Gillespie
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Проректора отстранили от работы якобы за поддельный диплом доктора философии (PhD), выданный университетом BURCH в Сараево (Босния и Герцеговина). Также сообщалось, что он по этой же причине был исключен из состава экспертного совета "Буюк келажак".

Однако в Самаркандском международном  университете туризма "Шелковый путь" данную информацию опровергли. Ответ был опубликован на официальном сайте вуза. 

"Согласно публикациям, Азамат Акбаров был уволен из-за поддельного диплома, хотя фактически проректор написал заявление об уходе по собственному желанию и заключенный с ним трудовой договор был прекращён", - указано в комментарии.

Также в университете добавили, что по данному факту уполномоченными органами было проведено расследование. Обвинение не нашло доказательств, в результате чего следствие прекратилось.  

Теги:
опровержение, Туризм, Университет, Самарканд



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