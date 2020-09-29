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Младенец

В Термезе у детского дома нашли новорожденного ребенка — его оставили в пакете

© CC BY-SA 2.0 / Bridget Coila / Holding Hands With a Newborn Baby
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200929/15081072/V-Termeze-u-detskogo-doma-nashli-novorozhdennogo-rebenka--ego-ostavili-v-pakete.html

Малыша тут же отвезли в перинатальный центр. Сейчас его состояние оценивается как хорошее. Возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. В Термезе сотрудник патрульно-постовой службы обнаружил новорожденного ребенка. Малыша оставили в пакете на пороге детского дома №12.

Об этом сообщили в информационной программе "Замон".

Сотрудник ОВД, работавший в том районе, сразу же вызвал скорую помощь. Младенца отвезли в областной перинатальный центр, где сейчас он находится под наблюдением врачей.

Состояние ребенка оценивается как хорошее.

Пока не ясно, кто именно оставил малыша у ворот детдома и где его мать.

Обстоятельства выясняются. По факту отказа от ребенка возбуждено уголовное дело.

Теги:
Узбекистан, детский дом, ребенок, мать, Сурхандарьинская область



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