Коронавирус в Узбекистане: главное на 29 сентября

Одолеть недуг смогли в общей сложности 52 859 (+393) или 94% от общего числа заболевших. Число жертв коронавируса увеличилось до 465.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Наиболее важные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заболеваний и выздоровлений

По последним данным Минздрава на 17.00 по местному времени, в Узбекистане выявлено 56 252 (+184) инфицированных COVID-19.

Лечение в инфекционных учреждениях республики продолжают 2 928 пациента с положительным диагнозом.

Одолеть недуг смогли в общей сложности 52 859 (+393) или 94% от общего числа заболевших.

Число жертв коронавируса увеличилось до 465.

В Узбекистане пройдут испытания вакцин из Китая и РФ

Узбекистан предложил компаниям Российской Федерации совместно испытать российскую вакцину.

Представитель Минздрава сообщил, что узбекские специалисты также ведут переговоры о проведении третьей фазы клинических исследований вакцин, разработанных в Китае. По итогам испытаний планируется начать переговоры о производстве вакцин в Узбекистане.

Все домой: опубликован график чартеров

Компания UzAirways опубликовала график новых вывозных рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга.

Попасть на борт могут только граждане Узбекистана при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 (он должен быть проведен не более чем за 72 часа до вылета).

Рейсы будут выполнены из Санкт-Петербурга в Самарканд, Фергану, Термез и Ургенч. Также запланированы вывозные чартеры из Москвы (аэропорт Внуково) в Андижан, Ургенч, Бухару, Термез, Самарканд, Фергану, Наманган.

Сообщается также о начале свободной продажи билетов на чартерные рейсы из Казани в Ташкент в октябре 2020 года. Уже сформировано расписание рейсов и установлена стоимость авиабилетов. Известно, что за полет в салоне бизнес-класса нужно будет заплатить 554,70 USD, а в эконом - 344,70 USD.

Под Ростовом узбекистанцев нет - МИД

Все граждане Узбекистана, скопившиеся в Самарской и Ростовской областях из-за закрытия границ, отправлены домой на автобусах и поездах.

"По информации генеральных консульств Узбекистана в городах Казани и Ростове-на-Дону, по состоянию на 29 сентября 2020 года скопление граждан Узбекистана вблизи железнодорожных станций "Кинель" Самарской области, "Первомайская" и "Лихая" Ростовской области не наблюдается", - говорится в сообщении МИД.

В МИД добавили, что все узбекистанцы были возвращены на родину специальными поездами АО "Узбекские железные дороги" и автобусными рейсами.

Какую сумму выплатили медработникам Сырдарьинской области

В Сырдарьинской области медицинским работниками до сегодняшнего дня выплатили в общей сложности 53 миллиарда сумов.

Выплаты были произведены 2 111 медицинским работникам, из них 1 355 –сотрудники больниц, 34 – сотрудники скорой помощи, 621 – работники санитарно-эпидемиологической службы и другие сотрудники – 101. Как итог: 27,7 млрд сумов в виде зарплаты, а 25,3 млрд сумов - дополнительными выплатами.

В ходе проведенных проверок и анализов были зафиксированы задержки по выплатам и вознаграждениям.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире достигло 33,03 млн, из них более 996 тысяч умерли.