10:52 30 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.07
  • EUR12003.57
  • USD10321.21
Поиск
Мебель

В какие страны СНГ экспортировал мебель Узбекистан — статистика

© Sputnik / Антон Подгайко
Общество
Получить короткую ссылку
56 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/19/15058438.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200930/15082711/V-kakie-strany-SNG-eksportiroval-mebel-Uzbekistan--statistika.html

Наибольшая доля отпуска мебельной продукции за первые восемь месяцев текущего года пришлась на Казахстан.

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. По состоянию на 1 сентября 2020-го, Узбекистан направил в зарубежные страны мебельную продукцию на сумму $2 миллиона, что на 841 тысячу долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным Госкомстата, наибольшая доля экспорта мебели за последние восемь месяцев пришлась на Казахстан — $763,9 тысячи, Кыргызстан — $619,3 тысячи, Таджикистан — $294,2 тысячи и Россию — $146,6 тысячи.

Экспорт мебельной продукции по регионам:

  • Ташкент — $846,4 тысячи;
  • Ташкентская область — $470,5 тысячи;
  • Андижанская область — $184,3 тысячи;
  • Наманганская область — $138,9 тысячи;
  • Бухарская область — $131,6 тысячи. 

Отмечается, что в текущем году республика экспортировала мебельную продукцию в 13 зарубежных стран.

Напомним: в Государственном комитете по статистике предоставили отчет, согласно которому за первые 8 месяцев 2020 года Узбекистан ввез импортную мебель на сумму $57,2 млн. Наибольшее количество импортной мебели было поставлено из Кореи ($26,6 млн).

Теги:
Госкомстат, Узбекистан, мебель, Экспорт



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
В Гонконге возобновил свою работу Диснейленд - фотолента
Россия успешно запустила в космос ракету "Союз-2" — захватывающие кадры
Новые автозаводы Узбекистана
Какие автозаводы откроются в Узбекистане

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться