В какие страны СНГ экспортировал мебель Узбекистан — статистика

Наибольшая доля отпуска мебельной продукции за первые восемь месяцев текущего года пришлась на Казахстан.

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. По состоянию на 1 сентября 2020-го, Узбекистан направил в зарубежные страны мебельную продукцию на сумму $2 миллиона, что на 841 тысячу долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным Госкомстата, наибольшая доля экспорта мебели за последние восемь месяцев пришлась на Казахстан — $763,9 тысячи, Кыргызстан — $619,3 тысячи, Таджикистан — $294,2 тысячи и Россию — $146,6 тысячи.

Экспорт мебельной продукции по регионам:

Ташкент — $846,4 тысячи;

Ташкентская область — $470,5 тысячи;

Андижанская область — $184,3 тысячи;

Наманганская область — $138,9 тысячи;

Бухарская область — $131,6 тысячи.

Отмечается, что в текущем году республика экспортировала мебельную продукцию в 13 зарубежных стран.

Напомним: в Государственном комитете по статистике предоставили отчет, согласно которому за первые 8 месяцев 2020 года Узбекистан ввез импортную мебель на сумму $57,2 млн. Наибольшее количество импортной мебели было поставлено из Кореи ($26,6 млн).