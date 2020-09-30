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Женщина в наручниках

В Намангане задержана женщина, укравшая драгоценности на 5 млн сумов и $500

Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200930/15083142/V-Namangane-zaderzhana-zhenschina-ukravshaya-dragotsennosti-na-5-mln-sumov-i-500.html

Во время проведенного расследования была установлена личность злоумышленницы. Правонарушителем оказалась 33-летняя девушка.

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. В Намангане сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которая незаконно проникла в чужой дом, сообщают в МВД Узбекистана. 

В ходе проведенного расследования была установлена личность злоумышленницы. Правонарушителем оказалась 33-летняя девушка, проживающая в 3-м микрорайоне Намангана.

Задержанная, в промежутке между 18-25 сентября, с помощью специального набора ключей проникла в дом женщины, проживающей в 3-м микрорайоне махалли "Порлок" города Наманган. Она похитила из шкафа спальной комнаты золотые изделия стоимостью 5 млн сумов и $500.

В настоящее время по данному факту ведется следствие.

Теги:
МВД Узбекистана, Наманган, квартирная кража, кража



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