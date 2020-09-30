В Намангане задержана женщина, укравшая драгоценности на 5 млн сумов и $500

Во время проведенного расследования была установлена личность злоумышленницы. Правонарушителем оказалась 33-летняя девушка.

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. В Намангане сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, которая незаконно проникла в чужой дом, сообщают в МВД Узбекистана.

В ходе проведенного расследования была установлена личность злоумышленницы. Правонарушителем оказалась 33-летняя девушка, проживающая в 3-м микрорайоне Намангана.

Задержанная, в промежутке между 18-25 сентября, с помощью специального набора ключей проникла в дом женщины, проживающей в 3-м микрорайоне махалли "Порлок" города Наманган. Она похитила из шкафа спальной комнаты золотые изделия стоимостью 5 млн сумов и $500.

В настоящее время по данному факту ведется следствие.