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Стенд Узбекистана на продовольственной выставке Продэкспо-2020

В Узбекистане позволят рекламировать вино отечественного производства

Sputnik / Мария Науменко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200930/15086500/V-Uzbekistane-pozvolyat-reklamirovat-vino-otechestvennogo-proizvodstva.html

На данный момент в республике запрещена реклама табачной и алкогольной продукции. Также находится под запретом пропаганда употребления спиртных напитков.

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Антимонопольный комитет вынес на обсуждение законопроект, предлагающий разрешить рекламу игристого и натурального вина, произведенного в Узбекистане. Соответствующий документ опубликован на портале СОВАЗ для обсуждения.  

Где позволят рекламировать отечественное вино:

  • в гостиницах, в специальных залах предприятий торговли и общественного питания, а также в местах демонстрации и дегустации продукции;
  • на официальных сайтах организаций по производству и продаже винных продуктов с обязательным указанием допустимой возрастной категории;
  • в железнодорожном и воздушном транспорте;
  • в средствах массовой информации с 23.00 до 07.00 по местному времени.

Обсуждение проекта продлится до 14 октября 2020 года.

Работа Казанского ликеро-водочного завода
© Sputnik / Максим Богодвид
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Напомним: на данный момент в Узбекистане запрещена реклама табачной и алкогольной продукции. Также находится под запретом пропаганда употребления спиртных напитков, то есть действия, направленные на распространение в открытой или скрытой форме идей, взглядов или художественных образов, поощряющих употребление алкоголя, а также формирующих у личности представление о безвредности его применения.

Во многих странах мира уже введены исключения для рекламы вина. В России, например, реклама вина разрешена с некоторыми уточнениями — ее нельзя размещать на первой и последней страницах изданий, а в эфире ТВ и радио она может идти только с 23.00 и до 07.00 часов.

В Италии, Греции, Испании, где употребление вина является национальной традицией, его реклама почти не ограничена.

Теги:
вино, реклама, алкогольная продукция, алкоголь, Узбекистан



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