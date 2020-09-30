В Узбекистане позволят рекламировать вино отечественного производства

На данный момент в республике запрещена реклама табачной и алкогольной продукции. Также находится под запретом пропаганда употребления спиртных напитков.

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Антимонопольный комитет вынес на обсуждение законопроект, предлагающий разрешить рекламу игристого и натурального вина, произведенного в Узбекистане. Соответствующий документ опубликован на портале СОВАЗ для обсуждения.

Где позволят рекламировать отечественное вино:

в гостиницах, в специальных залах предприятий торговли и общественного питания, а также в местах демонстрации и дегустации продукции;

на официальных сайтах организаций по производству и продаже винных продуктов с обязательным указанием допустимой возрастной категории;

в железнодорожном и воздушном транспорте;

в средствах массовой информации с 23.00 до 07.00 по местному времени.

Обсуждение проекта продлится до 14 октября 2020 года.

Напомним: на данный момент в Узбекистане запрещена реклама табачной и алкогольной продукции. Также находится под запретом пропаганда употребления спиртных напитков, то есть действия, направленные на распространение в открытой или скрытой форме идей, взглядов или художественных образов, поощряющих употребление алкоголя, а также формирующих у личности представление о безвредности его применения.

Во многих странах мира уже введены исключения для рекламы вина. В России, например, реклама вина разрешена с некоторыми уточнениями — ее нельзя размещать на первой и последней страницах изданий, а в эфире ТВ и радио она может идти только с 23.00 и до 07.00 часов.

В Италии, Греции, Испании, где употребление вина является национальной традицией, его реклама почти не ограничена.