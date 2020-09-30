В Бухарcкой области открылись Учебные центры цифровых технологий

Открытие этих центров позволит принять более двух тысяч новых слушателей и повысить квалификацию более тысячи госслужащих.

ТАШКЕНТ, 30 сен - Sputnik. В Каракульском и Алатском районах Бухарской области открылись новые Учебные центры цифровых технологий с современной инфраструктурой для обучения населения информационным технологиям и эффективному использованию компьютерных технологий и Интернета, сообщают в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан.

"Открытие этих центров позволит принять более двух тысяч новых слушателей и повысить квалификацию более тысячи госслужащих", - говорится в информации.

Кроме того, они дают возможность повысить практические навыки молодежи, проводить различные практические и лабораторные занятия, осуществлять совместные проекты, в том числе фриланс- и стартап-проекты с резидентами IT-Park в городе Бухаре.

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Также известно, что до конца 2020 года во всех городах и районах Бухарской области планируется открыть в общей сложности 12 Учебных центров цифровых технологий.