18:54 30 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB132.07
  • EUR12003.57
  • USD10321.21
Поиск
В Бухарcкой области открылись Учебные центры цифровых технологий

В Бухарcкой области открылись Учебные центры цифровых технологий

МИИТ
Общество
Получить короткую ссылку
9 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/1e/15089279.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200930/15089309/V-Bukharckoy-oblasti-otkrylis-Uchebnye-tsentry-tsifrovykh-tekhnologiy.html

Открытие этих центров позволит принять более двух тысяч новых слушателей и повысить квалификацию более тысячи госслужащих.

ТАШКЕНТ, 30 сен - Sputnik. В Каракульском и Алатском районах Бухарской области открылись новые Учебные центры цифровых технологий с современной инфраструктурой для обучения населения информационным технологиям и эффективному использованию компьютерных технологий и Интернета, сообщают  в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан.

"Открытие этих центров позволит принять более двух тысяч новых слушателей и повысить квалификацию более тысячи госслужащих", - говорится в информации.

Кроме того, они дают возможность повысить практические навыки молодежи, проводить различные практические и лабораторные занятия, осуществлять совместные проекты, в том числе фриланс- и стартап-проекты с резидентами IT-Park в городе Бухаре.

В Джизакской области открылся Учебный центр цифровых технологий >>

Также известно, что до конца 2020 года во всех городах и районах Бухарской области планируется открыть в общей сложности 12 Учебных центров цифровых технологий.

Теги:
IT-технологии, технологии, Бухарская область, Бухара, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
В Гонконге возобновил свою работу Диснейленд - фотолента
Железная легенда СССР: в Якутии нашли самолет Никиты Хрущева — видео
Результаты вступительных экзаменов в вузы Узбекистана
Итоги приемной кампании в вузы Узбекистана-2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться