Коронавирус в Узбекистане: главное на 30 сентября

Сильнее болезни оказались в общей сложности 53 366 (+396) или 94% от общего числа заболевших. Число жертв коронавируса увеличилось до 470.

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Наиболее важные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Статистика по COVID-19 в Узбекистане

По последним данным, представленным Минздравом, в Узбекистане выявлено 56 717 (+198) инфицированных COVID-19.

Уменьшается количество пациентов, продолжающих лечение в инфекционных учреждениях республики - сегодня там остался 2 881 пациент с положительным диагнозом.

Сильнее болезни оказались в общей сложности 53 366 (+396) или 94% от общего числа заболевших.

Число жертв коронавируса увеличилось до 470.

За границу - со страховкой

В соответствии с информацией посольства Узбекистана в Киеве, граждане иностранных государств при пересечении украинской границы обязаны иметь страховой полис, выданный страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или имеющей свое представительство на территории страны.

В случае необходимости лечения от новой коронавирусной инфекции страховка должна покрывать расходы иностранца и совпадать со сроком пребывания на территории страны.

Отмечается, что на самоизоляцию помещаются только туристы, прибывшие из стран "красной зоны". По состоянию на 29 сентября 2020 года Узбекистан включен в "зеленую зону".

Роспотребназор назвал адреса, где можно сдать анализ ПЦР

Согласно требованиям Роспотребнадзора, граждане, прибывающие в Россию, обязаны сдать анализ на COVID-19 и загрузить результат на сайте госуслуг в течение 72 часов после прилета.

При этом тестирование должно быть проведено именно методом ПЦР.

Кроме того, с 24 сентября всем прибывающим в РФ на самолете из-за рубежа необходимо оставаться на самоизоляции до получения результатов ПЦР-теста.

Дорога домой

В посольство Узбекистана в РФ и Генконсульство, расположенное в Ростове-на-Дону, обратились около 400 узбекистанцев, находящихся на территории Абхазии, с просьбой оказать содействие в их возвращении на родину. Внешнеполитическим ведомством страны повторно направлены соответствующие обращения российской стороне.

Первую группу соотечественников - женщин, беременных, детей и пожилых людей, планируется репатриировать в республику в начале октября 2020 года.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

За последние сутки в мире число зараженных увеличилось более чем на 284 тысяч, достигнув отметки в 33,82 млн. Из них выздороветь удалось уже свыше 25,3 пациента. Жертвами COVID-19 стали более 1,01 млн человека.