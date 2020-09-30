Члены фракции НДПУ предложили усилить защиту людей, ухаживающих за инвалидами

Ориентируясь на законодательство России, Белоруссии и Казахстана, где система социальной защиты близка к отечественной, члены фракции предлагают не ограничивать назначение пенсий гражданам, осуществляющим уход за инвалидами.

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Члены фракции НДПУ Законодательной палаты Олий Мажлиса предложили пересмотреть Закон "О государственном пенсионном обеспечении граждан".

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Время ухода за инвалидом I группы или ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет, а также за престарелым, достигшим 80-летнего возраста, нуждающимся в уходе, включается в трудовой стаж при назначении пенсии по возрасту. Такая мера предпринята для соцзащиты лиц с инвалидностью, нуждающихся в уходе других лиц, и членов их семей пунктом "д" части 1 статьи 37 вышеназванного документа.

Но часть 2 статьи 37 устанавливает ограничения: периоды, предусмотренные в пункте "д" и других пунктах настоящей статьи, засчитываются в стаж работы при наличии общего стажа работы не менее 7 лет.

Эта норма не позволяет родителям, осуществляющим уход за детьми с ограниченными возможностями, накапливать стаж работы, необходимый для получения базовой суммы пенсии.

Ориентируясь на законодательство России, Белоруссии и Казахстана, где система социальной защиты близка к отечественной, члены фракции предлагают не ограничивать назначение пенсий гражданам, осуществляющим уход за инвалидами.

В августе стало известно, что в 2020 году в Узбекистане в порядке эксперимента будет внедрен порядок выделения микрокредитов предпринимателям, создающим рабочие места для людей с инвалидностью.

Это предусмотрено постановлением президента "О дополнительных мерах, направленных на привлечение к предпринимательству, повышение трудовой активности и профессиональное обучение бедных и безработных граждан, а также обеспечение занятости населения".